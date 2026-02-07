Uzak Şehir’in Pakize’si Yaren Güldiken İddialı Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekranların sevilen yapımlarından Uzak Şehir, sadece hikâyesiyle değil, oyuncularının sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Dizide Pakize karakterine hayat veren Yaren Güldiken, son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Güldiken, beyaz büstiyeriyle verdiği pozlarla fit görünümünü gözler önüne serdi. Atla verdiği kareler ise kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı. Genç oyuncunun sade ama iddialı tarzı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Paylaşımlarının ardından binlerce beğeni alan Yaren Güldiken’e, “Çok güzelsin”, “Tarzına bayıldım”, “Pakize’yi tanıyamadık” ve “Ne yapsan yakışıyor” gibi yorumlar yapıldı. Kaküllü imajıyla da öne çıkan oyuncunun doğal güzelliği takipçilerinden tam not aldı.

“BENİM İÇİN BÜYÜK BİR SÜRPRİZ OLDU”

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizinin dikkat çeken isimlerinden olan Güldiken, daha önce verdiği bir röportajda projenin kariyerindeki yerinden de söz etmişti. Uzak Şehir’in ilk televizyon deneyimi olduğunu belirten genç oyuncu, dizinin hayatına beklenmedik bir anda girdiğini ve gördüğü ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi