Ünlü Oyuncu İsyan Etti, 'Oyun Dışı Kalırsın'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şarkıcı ve Murat Dalkılıç, son dönemde yapay zeka uygulamaları aracılığıyla kendisine gönderilen beste tekliflerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

DM kutusu ve e-postalarının "Tam size göre bestem var" notuyla gelen mesajlarla dolduğunu söyeleyen Dalkılıç, "Bir konu var, belli ki açıklık getirmek lâzım. DM kutusu ve maillerimiz, 'Tam size göre bestem var' notuyla gelen çok sayıda mesajla doldu. Yüzlerce… Belli ki yapay zekâ aplikasyonları, her ay güzelce üyelik ücreti alabilmek için size besteci olduğunuzu inandırmış. Siz de özel bir şey keşfettiğinizi düşünüyorsunuz ama bu mesleğin dinamikleri düşündüğünüz gibi çalışmıyor. O programlardan elde ettiğiniz sonuçlarla, 'Günde 50 tane beste yapıp bir tanesini satsak köşeyi döneriz' umuduyla yaşamayın; kıyamam size, yazık…" sözleriyle sitem etti.

'OYUN DIŞI KALIRSIN'

Ünlü şarkıcı paylaşımının devamında şunları kaydetti; "Güzel besteler yapıyor olmanız bugün artık yeterli bir meziyet değil. Eğer onu bir stratejiyle proje hâline getirebiliyorsan; aranjesi, mix-mastering aşamaları dâhil üretebiliyorsan ve bunu seslendirecek iyi bir ses (kim olduğu önemli değil) varsa, bununla birlikte bir de promosyon planın bulunuyorsa işte o zaman besten değerli olur, canım kardeşim. Yani sistem işleri bu kadar kolaylaştırıyorsa, emin ol bu sana daha fazla iş yükleyebilmek içindir. Eğer çok fonksiyonlu (multi-fonksiyonel) olmayı öğrenemezsen oyun dışı kalırsın… Bunu biraz düşünün…"

Kaynak: Haber Merkezi