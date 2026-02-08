YÖK’ten Radikal Karar: Üniversitede Staj Süresi Değişiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Üniversite öğrencilerinin staj süreleri uzatılıyor. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) hayata geçirdiği yeni düzenleme ile mesleki deneyimin artırılması hedefleniyor. Yapılan düzenlemeye göre ön lisans programlarında iki farklı model uygulanacak. Buna göre öğrenciler ya 3 dönem teorik eğitim ve 1 dönem staj yapacak ya da 2 dönem teorik eğitimin ardından 2 dönem staj uygulamasına katılacak.

Dört yıllık lisans programlarında ise öğrenciler için 7 dönem teorik eğitim ve 1 dönem staj ya da 6 dönem teorik eğitim ile 2 dönem staj seçenekleri sunulacak.

EĞİTİM UZMANLARINDAN DÜZENLEMEYE DESTEK

Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, yeni modeli olumlu bulduğunu belirterek uygulamanın önemine dikkat çekti. Gültekin, daha önce staj sürelerinin oldukça kısa olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Esasında çok yerinde ve doğru bir uygulama. Daha önceden biliyorsunuz ki staj süreleri 20-23 günlük bir süreçti. Bu yeterli mi asla yeterli değil. Yapılan bu değişiklikle birlikte öğrenci bilgilerini sektöre aktaracak sektördeki bilgileri veyahut sorunları akademiye aktaracak. Bu öğrencinin hem uyum hem de daha sonra işe kabul edilme açısından son derece olumlu bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor."

UYGULAMA 7 PİLOT İLDE BAŞLAYACAK

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni staj modelinin ilk etapta Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde uygulanacağını açıkladı.

'İŞ DÜNYASIYLA GÜÇLÜ BAĞ KURULACAK'

Özvar, düzenlemenin öğrencilere sağlayacağı katkıları şu sözlerle anlattı: “Bu modelle öğrencilerimiz, akademik bilgilerini iş hayatının içinde uygulayarak öğrenirken, mezuniyet öncesinde iş dünyasıyla güçlü bir bağ kuracak. Böylece öğrencilerimiz iş hayatında doğrudan deneyim kazanacak. Mezunlarımızın donanımı ve üretkenliği artırılacak. İstihdama geçiş süreçleri hızlanacak."

GÖREV VE GÜVENLİK ŞARTLARI SÖZLEŞMEYLE BELİRLENECEK

Öğrencilerin staj süresince işletmelerde üstleneceği görevler, performans değerlendirme kriterleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin detaylar, yapılacak sözleşmelerde açıkça yer alacak.

Kaynak: Haber Merkezi