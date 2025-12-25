YÖK Başkanı Erol Özvar Duyurdu: Üniversitelerde Üç Ay Yaz Tatili Kalkıyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, lisans eğitimini 3 yıla düşürmeyi hedefleyen yeni sistemi duyurdu. 2026-2027’de başlaması planlanan modelde ders ve krediler korunurken, üçüncü dönem için uzun yaz tatilleri kısaltılacak. Üniversiteler eylülde açılıp temmuz ortasında kapanacak.

Son Güncelleme:
YÖK Başkanı Erol Özvar Duyurdu: Üniversitelerde Üç Ay Yaz Tatili Kalkıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de üniversite eğitiminin süresine yönelik tartışmalar devam ederken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan öğrencileri yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Lisans programlarının üç yıla düşürülmesini hedefleyen çalışma kapsamında, uzun yaz tatillerinin kaldırılması gündeme geldi.

Prof. Dr. Özvar, daha önce yaptığı açıklamada üniversite lisans eğitiminin 2026-2027 akademik yılından itibaren üç yıl olarak planlandığını duyurmuştu. Yeni modelin, ders içerikleri ve kredi sayılarında herhangi bir azaltmaya gidilmeden uygulanacağını vurgulayan Özvar, toplam sürenin kısalmasının farklı bir yöntemle sağlanacağını ifade etti.

İki dönemin nasıl telafi edileceği merak edilirken, Özvar bu soruya da açıklık getirdi. Öğrencilerin ders ve kredi kaybı yaşamayacağını belirten Özvar, üçüncü dönemin takvime eklenmesi için gerekli sürenin tatil dönemlerinden kısaltılarak oluşturulacağını söyledi.

Planlanan düzenleme hayata geçtiğinde, üniversitelerin 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren eylül ayının başında eğitime başlayıp temmuz ortasında akademik yılı tamamlaması öngörülüyor.

‘BİR SENE İÇERİSİNDE 3 FARKLI SÖMESTR MANTIĞI OLACAK’

Özvar, hazırlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

Üniversitelerimizle beraber bu alanda çalışmaya başladık. Biz yaz okulları yerine acaba diyoruz yaz aylarını da kullanabileceğimiz bir eğitim sistemi oluşturabilir miyiz? Bu alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımızı bilmenizi isteriz. Yani bir sene içerisinde 3 farklı sömestr mantığı olacak.

14 hafta sürüyor bir yarıyıl eğitimi, bunu biraz daha kısaltacağız ancak öğrencilerin alacağı krediyi, yapacağı projeyi azaltmayacağız. Daha yoğunlaşmış bir programlama ile eylül ayında başlayan ve temmuz ayında sona eren bir eğitim planlıyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
YÖK Üniversite
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
İstanbul'da Trafik Kilit! Araçlar Güçlükle İlerliyor İstanbul'da Trafik Kilit! Araçlar Güçlükle İlerliyor
Yasaklı Boya, Sahte Bal, Hileli Yoğurt... Soframızdaki Tehlike İfşa Oldu! İşte O Markalar Yasaklı Boya, Sahte Bal, Hileli Yoğurt... Soframızdaki Tehlike İfşa Oldu! İşte O Markalar
ÇOK OKUNANLAR
Çağlayan'da Tarihi Dakikalar... Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Serbest Bırakıldı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Serbest Bırakıldı
1 Ocak'tan Sonra Maliyet Yüzde 79 Artacak! Geç Kalmanın Bedeli 100 Bin TL'yi Aşacak 1 Ocak'tan Sonra Maliyet Yüzde 79 Artacak! Geç Kalmanın Bedeli 100 Bin TL'yi Aşacak
'Sahte Diploma' Skandalı: Büyükelçi Görevden Alındı Büyükelçi Görevden Alındı
Futbolda Bahis ve Şike Soruşturmasında Yeni Gözaltı Dalgası! Aralarında Eski TFF Başkanvekili de Var Futbolda FETÖ Operasyonu
Diyarbakır'da Peynir Üretim Tesisinde Büyük Patlama! Yaralılar Var Diyarbakır'da Peynir Üretim Tesisinde Büyük Patlama!