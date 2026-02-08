Akdeniz'de Gece Yarısı Şiddetli Deprem

Akdeniz'de saat 01.33'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 9,19 kilometre derinlikte kaydedildi.

Akdeniz'de Gece Yarısı Şiddetli Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.33'te merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde deprem meydane geldi.

Depremin 9,19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.​​​​​​​

Kaynak: Haber Merkezi

Deprem Akdeniz
