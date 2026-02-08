Akdeniz'de Gece Yarısı Şiddetli Deprem
Akdeniz'de saat 01.33'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 9,19 kilometre derinlikte kaydedildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.33'te merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde deprem meydane geldi.
Depremin 9,19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2026
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-02-08
Saat:01:33:20 TSİ
Enlem:35.18833 N
Boylam:23.55667 E
Derinlik:9.19 km
Detay:https://t.co/sCPkstfYfu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: