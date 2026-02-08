Akdeniz'de Gece Yarısı Şiddetli Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.33'te merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde deprem meydane geldi.

Depremin 9,19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.​​​​​​​

Kaynak: Haber Merkezi