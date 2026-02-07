Fenomenlere Uyuşturucu ve Fuhuş Soruşturması... 6 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’a ve çeşitli isimlere kadın temin ettiği öne sürülen Fatma Yılmaz ile birlikte müstehcen yayınlar yaptığı tespit edilen sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya, Ebru Arman, Arif İskilip ve Heves Güzel gözaltına alındı.

Simge Barankoğlu

AĞIR SUÇLAMA

Fatma Yılmaz’ın dün akşam saatlerinde tutuklanmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. A Haber'in aktardığına göre savcılık tarafından şüphelilere, “uyuşturucu madde kullanmak”, “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak”, “fuhuş için yer ve imkân sağlamak” ile “fuhuşa teşvik ve aracılık etmek” suçlamaları yöneltildi. Mahkemeye çıkarılan Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya, Ebru Arman, Arif İskilip ve Heves Güzel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi