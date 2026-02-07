Muayene İstasyonundaki Polis Cinayetinde Yeni Gelişme

Araç muayene istasyonunda darbedilerek öldürülen polis memurunun dosyasında yeni bir tutuklama kararı çıktı.

Muayene İstasyonundaki Polis Cinayetinde Yeni Gelişme
Ankara’da bir araç muayene istasyonunda çıkan kavgada darbedilen polis memuru Melih Okan Keskin’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada bir şüpheli daha tutuklandı. Olay, 2 Şubat’ta Yenimahalle ilçesindeki muayene istasyonunda meydana geldi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ağır şekilde darbedilen Keskin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında ilk şüpheli 3 Şubat’ta tutuklanmış, Y.K. isimli zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Son olarak gözaltına alınan M.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Ankara Polis
