Muayene İstasyonundaki Polis Cinayetinde Yeni Gelişme

Ankara’da bir araç muayene istasyonunda çıkan kavgada darbedilen polis memuru Melih Okan Keskin’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada bir şüpheli daha tutuklandı. Olay, 2 Şubat’ta Yenimahalle ilçesindeki muayene istasyonunda meydana geldi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ağır şekilde darbedilen Keskin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında ilk şüpheli 3 Şubat’ta tutuklanmış, Y.K. isimli zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Son olarak gözaltına alınan M.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA