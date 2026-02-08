Erzurum’da 3 Aracın Karıştığı Kazada 9 Yaralı! İtfaiyecinin Davranışı Yürekleri Isıttı

Erzurum’da kırmızı ışık ihlali iddiasıyla iki otomobil ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. Kavşakta meydana gelen kazada araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Erzurum’da 3 Aracın Karıştığı Kazada 9 Yaralı! İtfaiyecinin Davranışı Yürekleri Isıttı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Yakutiye ilçesinde saat 19.30 sıralarında Nurettin Topçu Bilgi Evi Kavşağı’nda yaşandı. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan Ahmet T. yönetimindeki 34 BFR 093 plakalı otomobil, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde ilerleyen Ahmet O.’nun kullandığı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, savrularak Muhammet U.A.A. idaresindeki 06 S 0426 plakalı otomobile çarptı. Araç, bu ikinci çarpmanın ardından durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Erzurum’da 3 Aracın Karıştığı Kazada 9 Yaralı! İtfaiyecinin Davranışı Yürekleri Isıttı - Resim : 1

ÜŞÜYEN KAZAZEDEYE İTFAİYECİDEN MONT

Kurtarma çalışmaları sırasında dikkat çeken bir an da yaşandı. Bir itfaiye eri, ambulans beklerken üşüyen kadın kazazedeye kendi montunu vererek ısınmasını sağladı.

Erzurum’da 3 Aracın Karıştığı Kazada 9 Yaralı! İtfaiyecinin Davranışı Yürekleri Isıttı - Resim : 2

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücüler Ahmet T. ve Ahmet O. ile birlikte yolcu olarak bulunan Aysel T., Esma T., Rukiye U.T., İbrahim Halil T., Hatice U., Efehan Ö. ve Atilla D. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Erzurum’da 3 Aracın Karıştığı Kazada 9 Yaralı! İtfaiyecinin Davranışı Yürekleri Isıttı - Resim : 3

ÇOCUKLARI SAĞLIK GÖREVLİLERİ SAKİNLEŞTİRDİ

Ambulansa alınan annelerinin kucağından inmek istemeyen iki küçük çocuk, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sultanbeyli'de Trafik Kazası, 2'si Polis 3 YaralıSultanbeyli'de Trafik Kazası, 2'si Polis 3 YaralıGüncel
İzmir’de Dehşet: Tartıştığı Görevlinin Kulağını Isırıp Kopardı! O Anlar Kameradaİzmir’de Dehşet: Tartıştığı Görevlinin Kulağını Isırıp Kopardı! O Anlar KameradaGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Erzurum Trafik kazası
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Sultanbeyli'de Trafik Kazası, 2'si Polis 3 Yaralı Sultanbeyli'de Trafik Kazası, 2'si Polis 3 Yaralı
İzmir’de Dehşet: Tartıştığı Görevlinin Kulağını Isırıp Kopardı! O Anlar Kamerada İzmir’de Dehşet: Tartıştığı Görevlinin Kulağını Isırıp Kopardı! O Anlar Kamerada
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
İzmir’de Dehşet: Tartıştığı Görevlinin Kulağını Isırıp Kopardı! O Anlar Kamerada İzmir’de Dehşet: Tartıştığı Görevlinin Kulağını Isırıp Kopardı! O Anlar Kamerada
Akdeniz'de Gece Yarısı Şiddetli Deprem Akdeniz'de Gece Yarısı Şiddetli Deprem
Sultanbeyli'de Trafik Kazası, 2'si Polis 3 Yaralı Sultanbeyli'de Trafik Kazası, 2'si Polis 3 Yaralı
Pakistan'daki Cami Saldırısında Can Kaybı 36’ya Yükseldi Pakistan'daki Cami Saldırısında Can Kaybı 36’ya Yükseldi
Erzurum’da 3 Aracın Karıştığı Kazada 9 Yaralı! İtfaiyecinin Davranışı Yürekleri Isıttı Erzurum’da 3 Aracın Karıştığı Kazada 9 Yaralı! İtfaiyecinin Davranışı Yürekleri Isıttı