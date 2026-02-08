Erzurum’da 3 Aracın Karıştığı Kazada 9 Yaralı! İtfaiyecinin Davranışı Yürekleri Isıttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Yakutiye ilçesinde saat 19.30 sıralarında Nurettin Topçu Bilgi Evi Kavşağı’nda yaşandı. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan Ahmet T. yönetimindeki 34 BFR 093 plakalı otomobil, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde ilerleyen Ahmet O.’nun kullandığı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, savrularak Muhammet U.A.A. idaresindeki 06 S 0426 plakalı otomobile çarptı. Araç, bu ikinci çarpmanın ardından durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

ÜŞÜYEN KAZAZEDEYE İTFAİYECİDEN MONT

Kurtarma çalışmaları sırasında dikkat çeken bir an da yaşandı. Bir itfaiye eri, ambulans beklerken üşüyen kadın kazazedeye kendi montunu vererek ısınmasını sağladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücüler Ahmet T. ve Ahmet O. ile birlikte yolcu olarak bulunan Aysel T., Esma T., Rukiye U.T., İbrahim Halil T., Hatice U., Efehan Ö. ve Atilla D. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

ÇOCUKLARI SAĞLIK GÖREVLİLERİ SAKİNLEŞTİRDİ

Ambulansa alınan annelerinin kucağından inmek istemeyen iki küçük çocuk, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA