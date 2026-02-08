İzmir’de Dehşet: Tartıştığı Görevlinin Kulağını Isırıp Kopardı! O Anlar Kamerada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, perşembe günü Alsancak Mahallesi 1476/1 Sokak’ta meydana geldi. Şiddetli yağışın ardından oluşan su birikintisini tahliye etmek için bölgeye gelen taşeron firma personeli N.G. (33), yolu kapatan kargo aracının kaldırılmasını talep etti. Bu uyarı üzerine E.P.(30) ile N.G. arasında sözlü atışma başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafları ayırarak gerginliği sonlandırmaya çalıştı.

SERT CİSİMLE GERİ DÖNDÜ, ISIRIKLA SALDIRDI

Tartışmanın ardından N.G.’nin belediyeye ait araca giderek eline sert bir cisim aldığı ve yeniden olay yerine döndüğü öğrenildi. Bu sırada E.P., kendisine vurulacağını düşünerek N.G.’nin arkasından yaklaştı ve kulağını ısırdı. Isırık sonucu N.G.’nin kulağının bir bölümü koptu. Kopan parça, olay yerindeki su birikintisi içinde bulundu.

ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı N.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan E.P. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan arbede, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde taraflar arasındaki gerilim ve yaşanan boğuşma net şekilde yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA