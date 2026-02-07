Esra Erol’da Tanınmıştı... Cemile’nin Son Halini Görenler Tanıyamadı

Esra Erol’da programıyla tanınan Cemile, uzun süre sonra ortaya çıktı. Başörtüsünü çıkaran Cemile’nin değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Esra Erol’da Tanınmıştı... Cemile’nin Son Halini Görenler Tanıyamadı
Bir dönem Esra Erol’da programında yaşadığı aile içi tartışmalar, sinir krizleri ve çıkışlarıyla gündeme gelen Cemile, uzun bir aranın ardından yeniden ortaya çıktı. Zamanla sosyal medyada fenomen haline gelen Cemile, bu kez değişen imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

Programda eşi ve kayınvalidesiyle yaşadığı sorunlarla hafızalara kazınan Cemile, süreç sonunda Ramazan’dan boşanarak hayatına yeni bir yön vermişti. Uzun süredir gözlerden uzak kalan Cemile’nin son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARDI, İMAJINI YENİLEDİ

Kaynanasıyla yüzleştiği anların viral olmasının ardından zaman zaman Hayrettin’in programına da konuk olan Cemile, son haliyle sevenlerini ve takipçilerini şaşırttı. Başörtüsünü çıkardığı görülen Cemile’nin imaj değişikliği kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

SÖZLERİYLE YİNE GÜNDEM OLDU

Özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Cemile, “Evlenme teklif edenler oldu ama soğudum. Erkekler Allah’tan belasını istiyor. Erkeklere merhamet etmeyeceksin” sözleriyle yine adından söz ettirdi.

TİKTOK PAYLAŞIMLARI OLAY OLUYOR

Cemile, TikTok’ta şarkı söylediği videolarla da sık sık gündeme geliyor. Ses performansı sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken, bazı kullanıcılar beğenilerini dile getirirken bazıları ise eleştirel yorumlarda bulunuyor.

