Yeşilçam'dan Bir Acı Kayıp Daha... Nevin Efe Hayatını Kaybetti

Yeşilçam’ın usta ismi Nevin Efe, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi menajeri sosyal medyadan duyurdu.

Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Nevin Efe, KOAH hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm haberini menajeri Ayça Irgan sosyal medya hesabından duyurdu.

Irgan paylaşımında Efe’yi 'iyi kalpli, zarif ve hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan bir insan' sözleriyle anarak, sanat dünyasının önemli bir ismini kaybettiğini belirtti. Efe’nin yaşamı boyunca karşılaştığı zorluklara rağmen gülümsemesini ve umudunu koruduğunu vurgulayan Irgan, onun çevresine sevgi ve sıcaklık yaydığını ifade etti. "Onunla geçirdiğimiz her an en kıymetli hatıralarımız arasında kaldı" diyen Irgan, Efe’nin ardında unutulmayacak izler bıraktığını söyledi.

NEVİN EFE KİMDİR?

Nevin Efe, Türk sinema ve televizyon dünyasının emektar isimlerinden biriydi. 5 Mart 1947’de İstanbul’da doğan usta oyuncu, sanat hayatına televizyon dizileriyle adım attı. Gazi Eğitim Enstitüsü mezunu olan Efe, uzun yıllara yayılan kariyerinde hem Yeşilçam geleneğinin taşıyıcısı oldu hem de modern yapımlarda iz bıraktı.

İncir Reçeli (2011), Sahipli (2017), Siccin 3: Aşk, Mühr-ü Musallat 2: Yasak Düğün gibi sinema filmlerinin yanı sıra Kurtlar Vadisi Pusu, Doktorlar ve Yer Gök Aşk gibi geniş izleyici kitlesine ulaşan dizilerde rol aldı. Usta oyuncu, son olarak Yankı dizisinde izleyici karşısına çıktı.

Yeşilçam
