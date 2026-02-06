Ameliyatı 11 Saat Sürmüştü: Ufuk Özkan İçin Hastaneden Kritik Yasak!

Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle geçirdiği uzun ve zorlu ameliyatın ardından sağlığına kavuşma yolunda yeni bir gelişme yaşandı. Eski çalışma arkadaşı Salih Kıvırcık’ın donör olduğu nakil sonrası Özkan’ın durumu iyiye giderken, ailesinden ve hastaneden ziyaretler konusunda kritik uyarı geldi.

“Geniş Aile” dizisiyle hafızalara kazınan ve pek çok yapımda rol alan oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye yatırılan ve organ nakli kararı verilen Özkan için sevindirici haber geldi.

Ünlü oyuncuya, geçmişte birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık donör oldu. 2 Şubat’ta gerçekleştirilen ve yaklaşık 11 saat süren karaciğer nakli ameliyatının ardından hem Özkan’ın hem de Kıvırcık’ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Operasyonu başarıyla atlatan Ufuk Özkan, yoğun bakımdan çıkar çıkmaz sevenlerine destek ve duaları için teşekkür etti. Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek, hem hastanın hem de donörün genel sağlık durumlarının olumlu seyrettiğini açıkladı.

KARDEŞİNDEN KRİTİK UYARI

Zorlu ameliyatın ardından sürecin hassasiyetle devam ettiğini belirten Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, hastaneye ziyarete gelmeyi düşünenler için önemli bir uyarıda bulundu.

Kardeşinin enfeksiyon riski bulunduğunu belirten Umut Özkan, hastane odasından çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu fotoğraftan sonra, abimin enfeksiyon riski tamamen ortadan kalkana kadar uzun bir süre fotoğraf çekimi yapılmayacaktır. Ziyaretlerde de fotoğraf çekimi, enfeksiyon riski bittikten sonra yeniden başlayacaktır. Gösterdiğiniz hassasiyet, ilgi ve dualarınız için sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

ORGAN NAKLİNDEN SONRA İLK AÇIKLAMA

Özkan, başarılı geçen ameliyatın ardından yaptığı açıklamada, ''Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar. Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

