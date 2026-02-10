Konserde Şoke Eden Anlar, Shakira Sahnede Düştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira, El Salvador’da verdiği konser sırasında sahnede düşmesine rağmen performansını yarıda kesmeden sürdürdü.

Olay, sanatçının “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” turnesi kapsamında San Salvador’da verdiği konserde yaşandı. Ünlü sanatçı, “Si Te Vas” adlı şarkıyı seslendirdiği sırada mikrofon standını taşırken ayağını burktu ve dengesini kaybederek yere düştü. Dirseği üzerine düşen Shakira, kısa bir duraksamanın ardından ayağa kalkarak konserine kaldığı yerden devam etti.

O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Shakira, konserin ardından Instagram hesabından düşme anının videosunu paylaştı. Sanatçı paylaşımında, “Merak etmeyin, ben lastikten yapılmış gibiyim” notunu düşerek hayranlarını rahatlattı.

