Konserde Şoke Eden Anlar, Shakira Sahnede Düştü

Dünyaca ünlü yıldız Shakira, El Salvador’daki konserinde sahnede dengesini kaybederek yere düştü. Kısa sürede ayağa kalkan sanatçı, konserini kesintisiz sürdürdü.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira, El Salvador’da verdiği konser sırasında sahnede düşmesine rağmen performansını yarıda kesmeden sürdürdü.

Olay, sanatçının “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” turnesi kapsamında San Salvador’da verdiği konserde yaşandı. Ünlü sanatçı, “Si Te Vas” adlı şarkıyı seslendirdiği sırada mikrofon standını taşırken ayağını burktu ve dengesini kaybederek yere düştü. Dirseği üzerine düşen Shakira, kısa bir duraksamanın ardından ayağa kalkarak konserine kaldığı yerden devam etti.

O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Shakira, konserin ardından Instagram hesabından düşme anının videosunu paylaştı. Sanatçı paylaşımında, “Merak etmeyin, ben lastikten yapılmış gibiyim” notunu düşerek hayranlarını rahatlattı.

