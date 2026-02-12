Bodrum’da Yağış ve Fırtına Alarmı! Eğitime 1 Günlük Ara

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, Bodrum- Kaş arasında denizlerde fırtına ve şiddetli yağış uyarısı yaptı. Uyarıda, ilçe genelinde bu gece saatlerinde etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle denizlerde fırtına olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin açıklamasının ardından Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de okulların bugün (12 Şubat) 1 gün tatil edilmesine karar verdi.

Kaynak: Haber Merkezi