Bodrum’da Yağış ve Fırtına Alarmı! Eğitime 1 Günlük Ara

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağmur ve fırtına nedeniyle eğitim- öğretime 1 günlük ara verildi.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, Bodrum- Kaş arasında denizlerde fırtına ve şiddetli yağış uyarısı yaptı. Uyarıda, ilçe genelinde bu gece saatlerinde etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle denizlerde fırtına olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin açıklamasının ardından Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de okulların bugün (12 Şubat) 1 gün tatil edilmesine karar verdi.

