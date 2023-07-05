Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor

Bayram öncesinde iptal edilen zamlar bayram sonrasında yapılıyor... Dün benzine gelen büyük zammın ardından yarından itibaren geçerli olmak üzere bir zam da motorine gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin grubunda 87 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor.

28 Mayıs seçimlerine gidilirken motorinin İstanbul fiyatı 19,34 lirayken, zam yansıtılmamış haliyle bugün 23,83 lira. Seçimlerin üstünden geçen yaklaşık 40 günlük sürenin ardından motorin fiyatları 4,5 lira civarı arttı.

Seçimlerin olduğu 28 Mayıs 2023 tarihli benzin ve motorin fiyatları şöyleydi:

28 MAYIS 2023 MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 19,34 TL

Ankara 19,70 TL

İzmir 19,79 TL

28 MAYIS 2023 BENZİN FİYATLARI

İstanbul 20,57 TL

Ankara 20,92 TL

İzmir 20,90 TL

5 TEMMUZ ÇARŞAMBA ANADOLU YAKASI GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,11 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,83 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 26,16 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,89 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 26,59 TL

Motorin fiyatı: 24,31 TL