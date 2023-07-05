Memur ve emekli maaş zamları öncesi TÜİK'e hücum

Uzun zamandır açıklamaları "şaibeli" olarak değerlendirilen ve verilerine güvenilmeyen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün enflasyon rakamlarını açıklayacak. Milyonlarca kişinin gelirini etkileyecek enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından DİSK ve KESK'in kurum önünde açıklama yapması bekleniyor.

Saat 10:00'da enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, TÜİK önünde açıklama yapacak. Saat 11:00'de ise KESK'in kurum önüne giderek açıklama yapması bekleniyor.

Saat 13:00'te ise KESK İzmir Şubeler Platformu, TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü önünde enflasyon oranlarını protesto edecek.

ENAG VERİLERİ

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında %8.54 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %108.58 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranı ise %50.53 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.