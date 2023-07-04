İşte memur zammı teklifinin Meclis'e geleceği tarih

En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesi ve emekli maaş zammını içeren kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

NE OLMUŞTU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yakında Meclis'e sunulacak memur maaşlarına ilişkin düzenleme için yoğun mesai harcandığını söylemiş; Işıkhan, "Kimsenin mağdur olmaması bizim için önemli. Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini artırmak" demişti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda, "Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilere verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.