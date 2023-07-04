Faizler arttı, KKM rekor kırdı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 23 Haziran haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 719 milyar 608 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü. Böylece 23 Haziran haftasında KKM hesaplarında 91 milyar 295 milyon liralık artış yaşandı.

KKM'DE FAİZ ÜST SINIRI KALDIRILMIŞTI

KKM'de 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı. Bu karardan önce yüzde 11.5 olan KKM faizi bu hafta itibarıyla ortalama yüzde 40'ın üzerine çıktı. 31 Mart'tan sonra faizlerinde artmasının etkisiyle KKM'de yükseliş hızlandı.

STOPAJ İSTİSNASI UZATILDI

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Kur Korumalı Mevduat hesabına uygulanan stopaj istisnası 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem