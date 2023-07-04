Faizler arttı, KKM rekor kırdı!

Son dakika haberi.. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 719 milyar 608 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü. Öte yandan KKM faizi bu hafta itibarıyla ortalama yüzde 40'ın üzerine çıktı. Böylece 31 Mart'tan sonra faizlerinde artmasının etkisiyle KKM'de yükseliş hızlandı.

Son Güncelleme:
Faizler arttı, KKM rekor kırdı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 23 Haziran haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 719 milyar 608 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü. Böylece 23 Haziran haftasında KKM hesaplarında 91 milyar 295 milyon liralık artış yaşandı.

KKM'DE FAİZ ÜST SINIRI KALDIRILMIŞTI

KKM'de 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı. Bu karardan önce yüzde 11.5 olan KKM faizi bu hafta itibarıyla ortalama yüzde 40'ın üzerine çıktı. 31 Mart'tan sonra faizlerinde artmasının etkisiyle KKM'de yükseliş hızlandı.

STOPAJ İSTİSNASI UZATILDI

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Kur Korumalı Mevduat hesabına uygulanan stopaj istisnası 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Merkez Bankası'ndan KKM'ye döviz desteğiMerkez Bankası'ndan KKM'ye döviz desteğiEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
KKM Kur Korumalı Mevduat (KKM) dolar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) BDDK
Son Güncelleme:
Yaz aylarında çok iyi gidiyor! Asla bayatlamıyor ve kuru olmuyor... Pastane poğaçasının sırrı... Yaz aylarında çok iyi gidiyor! Asla bayatlamıyor ve kuru olmuyor... Pastane poğaçasının sırrı...
Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Ekonomideki sorunlara çare bulacak kadro şu an yok. Yabancı yatırımcının gelmesi şu anki dengeyle mümkün değil Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Ekonomideki sorunlara çare bulacak kadro şu an yok 
İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray'dan Meral Akşener hakkında çok sert ifadeler: 'Siyasi canlı bomba gibi...' Aytun Çıray'dan Akşener hakkında çok sert ifadeler
Bursa'da 18 TL'den 5 TL'ye düşen çilek tarlada kaldı! 18 TL'den 5 TL'ye düşen çilek tarlada kaldı!
Evlenmek neredeyse imkansız: En düşük evlilik maliyeti 400 bin oldu Evlenmek neredeyse imkansız: En düşük evlilik maliyeti 400 bin oldu
Bakan Uraloğlu bayramda seyahat eden kişi sayısını açıkladı Bakan Uraloğlu bayramda seyahat eden kişi sayısını açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Boşanmanın eşiğinden döndüler: Sosyetik çiftin 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa... 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa...
Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor
İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı
Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi geliyor Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi geliyor
Son hesaplara göre memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar Son hesaplara göre memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar