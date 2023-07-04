Bakan Uraloğlu bayramda seyahat eden kişi sayısını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatilindeki ulaşım istatistikleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

UTürkiye'yi konforlu ve sürüş güvenliği yüksek standartlı ulaşım ağlarıyla donattıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Kurban Bayramı'nda kara, hava ve demiryolunu kullanarak seyahat edenlerin sayısı yaklaşık 35 milyonun üzerinde gerçekleşti. Milletimizi sevdikleriyle buluşturmanın büyük bir mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bakanlık olarak bizim en büyük hedefimiz, milletimize en iyi ve en güzelini vermek. Bu aziz milletimiz bunu fazlasıyla hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, ulaşım sektöründe yaşanan bu yoğunluğun hem ekonomiyi hem de turizmi canlandırdığını kaydetti.