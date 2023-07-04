Evlenmek neredeyse imkansız: En düşük evlilik maliyeti 400 bin oldu

Türkiye'de yaşanan enflasyonla birlikte evlenmek isteyenlere kötü haber geldi. En düşük evlilik maliyeti 400 bin liraya dayandı.

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Evlenmek neredeyse imkansız: En düşük evlilik maliyeti 400 bin oldu

Yaz geldi, düğün sezonu açıldı. Mobilyacısından gelinlikçisine, kuyumcusundan beyaz eşyacısına, züccaciyesinden tekstilcisine kadar birçok iş kolunu besleyen sektör, büyük bir pazar oluşturuyor.

Evlenmenin başlıca masraf kalemleri olan düğün, çeyiz, takı, ev eşyaları için çiftler minimum 400 bin TL’lik bir harcama yapıyor. Avantajix.com, önceki yıl başlattığı “Evlilik Maliyeti Fiyat Araştırmasını” bu yıl da tekrarladı. Araştırmadan çıkan sonuçlar, yeni evlenecek çiftleri kara kara düşündürecek türden. Buna göre, önceki yıl 90 bin TL olan evlenmenin başlıca masraf kalemleri olan düğün, çeyiz, takı, ev eşyalarının maliyeti 400 bin TL’ye yaklaştı.

Dünya'dan Mehtap Halıcı'ının haberine göre; yeni evlenecek çiftleri en çok zorlayan masrafların başında salon kiraları geliyor. 300 kişilik bir organizasyon için kuru pasta ve meşrubat ikramından oluşan en basit düğün bile 50 bin TL’den başlıyor. Geçen yıl 574 bin 358 çiftin evlendiğini hatırlatan Avantajix.com dijital pazarlama direktörü Sevda Köseibiş, bu yıl da yaklaşık 600 bin çiftin evlenmesinin beklendiğini söyledi.

MOBİLYA VE ELEKTRONİK 180 BİN TL

Çiftlerin bütçesini alt üst eden bir başka kalem ise mobilya. Sektörde ortalama kalitedeki salon, oturma, yatak odası takımları ve aksesuarlarının toplam fiyatı 120 bin TL’den başlıyor. Televizyon, bilgisayar, buzdolabı, çamaşır-bulaşık makinesi, ocak, fırın, ütü, süpürgeden oluşan beyaz eşyaların ortalama fiyatı da en düşük etiketli ürünler tercih edilse bile 60 bin TL’yi buluyor.

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