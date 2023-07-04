RSF'den dijital platformlara 'sopa gösteren' RTÜK'e tepki: Online haberciliği de hedef alabilecek karanlık bir döneme işaret ediyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) temsilcisi Erol Önderoğlu, RTÜK’ün dijital platformlara yaptığı uyarıya tepki gösterdi. RTÜK internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanında içerik denetimlerine hız verdiği, izleme uzmanlarınca bahse konu platform yayınlarının dikkatle takip ettiğini vurgulamıştı.

RTÜK’ten yapılan uyarıda Son dönemde bu platformlara ilişkin çokça şikayet alındığı, bu platformlarda son zamanlarda fazlaca yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiği kaydedilirken, açıklamada gerekli hallerde “en ağır müeyyidelerin uygulamasından çekinilmeyeceği” belirtildi.

RSF temsilcisi Erol Önderoğlu RTÜK’ün kararına tepki gösterdi. Önderoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK Başkanı Şahin’in bu uyarı ve tehdidine onca ifade özgürlüğü mecrası ve alanını sığdırması online haberciliği de hedef alabilecek karanlık bir döneme işaret ediyor olsa gerek. Bu mesaj kültürel yaratıcılığı hedef alan çok boyutlu bir saldırıdır"

Kaynak: Gerçek Gündem