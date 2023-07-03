Aydınlardan "Merdan Yanardağ'a özgürlük" kampanyası

Bir programdaki sözleri nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla tutuklanan TELE 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ için destek devam ediyor.

Bu kez de Yanardağ için gazeteci, sanatçı ve aydınlar ‘Merdan Yanardağ’a Özgürlük’ çağrısı yaptı. Kampanyayı başlatan Şair Tuğrul Keskin ilk imza atan isimlerin yer aldığı açıklamayı paylaşırken gazeteci ve aydınlara da kampanyaya destek verme çağrısında bulundu.

Çağrıya katılmak isteyenler için yanardagaozgurluk@gmail.com adresi açıldı.

Açıklama ve ilk imzacılar şöyle:

TELE1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci Merdan Yanardağ’ın televizyonda yaptığı bir konuşmasının montajlanarak çarpıtılması üzerinden yapılan linç girişimini kınıyor, anayasa ve uluslararası sözleşmelerce teminat altına alınan basın ve ifade özgürlüğüne ağır bir şiddet girişimi olarak görüyoruz. Merdan Yanardağ’ın özgürlüğüne bir an önce kavuşması için yetkilileri vicdana ve hukuka çağırıyor, ekliyoruz; Aksi zulümdür, suçtur!

Zülfü Livaneli

Müjdat Gezen

Rutkay Aziz

Müjde Ar

Levent Üzümcü

Sunay Akın

Ahmet Telli

Edip Akbayram

Suavi

Tuncay Mollaveisoğlu

Metin Uca

Orhan Alkaya

Tuğrul Keskin

Orhan Aydın

Ataol Behramoğlu

Nihat Behram

Haydar Ergülen

İsmail Saymaz

Zafer Arapgirli

Murat Muratoğlu

Ercan Karakaş

Yüksel Yalavo

Zeynep Oral

Kerem Görsev

Övgün Ahmet Ercan

Ali Kocatepe

Ayşenur Arslan

İrfan Aktan

Nebil Özgentürk

Ünal Ersözlü

Tuluhan Tekelioğlu

Sedef Kabaş

Alper Taş

Kemal Okuyan

Ümit Zileli

Miyase İlknur

Halil İbrahim Özcan

Yaşar Aydın

İbrahim Varlı

İbrahim Aydın

Nevzat Çelik

Sadık Gürbüz

Ümit Kartal

Eren Aysan

Şükrü Erbaş

Cevat Çapan

Nesimi Aday

Aysun Kocatepe

NE OLMUŞTU?

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Gazete Duvar’a verdiği röportajda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili, “Demirtaş geçmişte Kandil ile doğru orantılı ilerliyordu. Abdullah Öcalan’la değil. Öcalan ile Kandil arasında bir fark var. Bu fark Çözüm Süreci’nde çok bariz bir şekilde ortaya çıktı. Öcalan daha samimiydi. Kandil’in ve Selahattin Demirtaş’ın sürecin bitmesinde günahı var. Kandil’e isteyerek veya istemeyerek boyun eğdi. Öcalan’ı ve Çözüm Süreci’ni boşa çıkarmada irade ortaya koyamadı” ifadelerini kullandı.

Yanardağ, Ensarioğlu’nun ifadelerini “AKP’nin yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu” şeklinde yorumladı. Yanardağ, “Ya Galip Ensarioğlu Apo’cu oldu ya da AKP Abdullah Öcalan’la yeni bir çözüm süreci hazırlıyor. Fakat bu çözüm sürecine, Kandil’in, yani PKK’nın dışarıdaki kanadının ve Selahattin Demirtaş’ın karşı çıkabileceği varsayımıyla onun önünü kesmeye çalışıyorlar” dedi.

Yanardağ’ın ifadeleri cımbızlanarak bağlamından koparıldı ve başta İYİ Partili siyasetçiler olmak üzere çok sayıda trol tarafından hedef gösterildi.

Hakkında linç kampanyası başlatılan Yanardağ, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.