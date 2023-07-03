Kütahya'da Kurban Bayramı'nın ardından hayvan pazarlarında şap alarmı: İl genelinde karantina uygulanacak
Kurban Bayramı'nın sona ermesinin ardından Kütahya'dan endişelendiren bir haber geldi. Ortaca köyünde 6 işletmedeki büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına rastlanması üzerine il genelinde karantina uygulanmasına karar verildi.
Kütahya'da şap hastalığına rastlanması üzerine hayvan pazarlarında karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez İnköy Mahallesi'nde 10, Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca köyünde 6 işletmedeki büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına rastlanması üzerine il genelinde karantina uygulanmasına karar verildi.
Hayvan satışı ve sevklerinin önlenmesi amacıyla il genelindeki hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı.
Veteriner hekimlerin aşı ve dezenfekte çalışmaları yaptığı kentte, şapla mücadele ve korunma yöntemleriyle ilgili yetiştiriciler de bilgilendirildi.
Köylerdeki işletmelerde şap hastalığı tarama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA