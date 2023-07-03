Kılıçdaroğlu'ndan Engin Özkoç'a yeni görev

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı” olarak görevlendirildi.

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Kılıçdaroğlu'ndan Engin Özkoç'a yeni görev

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki dönem Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’u, "Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı" olarak görevlendirdi. 

Konuya ilişkin genel merkezden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Önceki Dönem Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’u, “Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı” olarak görevlendirmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

23 Mart tarihinde paylaştığı mesajda Özkoç, "CHP çatısı altında aktif siyasete devam edeceğim" vurgusu yapmıştı. Engin Özkoç bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği doğrultusunda 'Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı' unvanı aldı.

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Engin Özkoç CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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