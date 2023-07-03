İcralarda rekor artış: '1 yılda 7.5 milyon yeni dosya geldi'

CHP'li Orhan Sümer, ekonomik krizin vatandaşlarda yarattığı çöküşü TBMM gündemine taşıdı. Sümer, icra dairelerine yeni gelen dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,5 oranında artarak 7 milyon 517 bine kadar yükseldiğini kaydetti.

İcralarda rekor artış: '1 yılda 7.5 milyon yeni dosya geldi'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Ekonomideki kötü gidişat ve sürekli artan fiyatlar" nedeniyle Türkiye'de yaşananları TBMM gündemine taşıdı. Orhan Sümer, icra dosyalarının bir senede 7.5 milyon arttığına dikkat çekti. 

İCRA DOSYALARI BİR SENEDE 7.5 MİLYON ARTTI

CHP'li Orhan Sümer “Türk lirasının seçim sonrası hızla değer kaybetmesiyle dolar kurunun 19 TL civarından geçen hafta sonu itibariyle 26 TL’nin üzerine çıkması, dış borçları ve kur korumalı mevduat yüzünden oldukça yüksek bir kur riski bulunan Hazineye büyük bir kur şoku yaşatıyor. Bu olumsuzluklar aynı şekilde vatandaşları da etkiliyor. Yoksulluk içerisinde bulunan vatandaşlar her geçen gün daha büyük borç sarmalı içerisine giriyor. 1 Ocak- 1 Temmuz 2023 günleri arasında icra dairelerine yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,5 oranında artarak 7 milyon 517 bine kadar yükseldi" ifadelerini kullandı.

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85 MİLYON BORÇ BATAĞINDA

Yurttaşların yaşadığı ekonomik sorunlara vurgu yapan CHP'li Orhan Sümer “Bankaların kullandırdıkları ihtiyaç kredisi faizlerinin yüzde 40’ı asması da vatandaşları borçlanmaktan alıkoymuyor. Vatandaşların bankalara ve tüketici finansman şirketlerine olan bireysel kredi (ihtiyaç, konut ve taşıt) kredileri ile kredi kartları borçları 9-16 Haziran günleri arasında da 7,7 milyar lira artarak 2 trilyon 160 milyar liraya kadar yükseldi. Vatandaş aç kalmamak için borçlanmak zorunda kalıyor. Türkiye’de artık borcu olmayan kimse kalmadı. Daha vahim yanı artık vatandaş borcunu borçla da çeviremiyor. Büyük bir bireysel batış söz konusu" diye konuştu.

SARAY İKTİDARINDA 1 LİTRE SÜT 30 - 1 KALIP PEYNİR 250 – 1 KİLO ET 400 LİRA

Orhan Sümer, “Bugün yaşanan ekonomik krzin tek sorumlusu AKP iktidarı ve tek adam rejimidir. Sadece yanlış ekonomi politikaları uygulayarak değil bir çok alanda göz göre göre yanlış yapılması sonucunda ülkemiz çok ağır bedeller ödüyor. Dünyadaki hiçbir iktidar halkı yoksulluk çekerken bin 100 odalı saraylarda yaşamıyor. Toplumda ekonomik kaynaklı intiharların bu kadar yükseldiği başka bir dönem olmadı. Bugün maaşlı çalışan tüm kesimlere zam oranları açıklanıyor. Emekliye, asgari ücretliye, memura sanki çok yüksek oranda zam yapılmış gibi davranılıyor. Oysa markete gittiğinizde bir kalıp peynirin fiyatı Türkiye’nin ekonomik durumu ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulundu.

 

Kaynak: Gerçek Gündem

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