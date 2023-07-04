TRT'nin acı kaybı: Belgesel yönetmeni Zehra Tülin Sertöz hayatını kaybetti

TRT’nin belgesel yönetmenlerinden Zehra Tülin Sertöz, Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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TRT'nin acı kaybı: Belgesel yönetmeni Zehra Tülin Sertöz hayatını kaybetti

Zehra Tülin Sertöz TRT’de 30 yıl boyunca çok sayıda belgesele imza atmıştı. Matematiğin Aydınlık Dünyası, Gökkubbede Gezintiler, Bir Gölge Geçti Dünyadan gibi yapımlara imza attı.

Sertöz’ün, 'Amerika’da Türk Olmak' ile yabancı topraklarda tutunmayı anlatan belgeselleri yurt içi ve yurt dışında çok sayıda festivalde gösterilmiş, ödüller almıştı. 

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