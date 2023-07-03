RTÜK gözünü internete dikti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), internet tabanlı platformlarda son zamanlarda fazlaca yayıncılık ilkeleri ihlali yapıldığı belirtilerek, yapıcı uyarılara riayet edilmemesi halinde en ağır müeyyidelerin uygulamasından çekinilmeyeceği ifade edildi.

RTÜK gözünü internete dikti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), tarafından yapılan açıklamada, RTÜK’ün Türkiye’deki radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini düzenleyip denetlediği, radyo ile televizyonların lisans, frekans ve benzeri işlemlerini kanuni olarak düzenlediği, yayın içeriklerinin de denetiminden sorumlu olduğu anımsatıldı.

Açıklamada RTÜK’ün, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanında içerik denetimlerine hız verdiği, izleme uzmanlarınca bahse konu platform yayınlarının dikkatle takip ettiği vurgulandı.

“ÇOKÇA ŞİKAYET VAR”

Son dönemde bu platformlara ilişkin çokça şikayet alındığı, bu platformlarda son zamanlarda fazlaca yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, gerekli hallerde “en ağır müeyyidelerin uygulamasından çekinilmeyeceği” belirtildi.

RTÜK’ün kırmızı çizgilerinin sıralandığı açıklamada, milli güvenlikten taviz vermeyen Kurul’un yayınlarda terör ve terör propagandası ile, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine asla müsaade etmeyeceği kaydedildi.

“KADIN VE ÇOCUK İSTİSMARI…”

Yayınlarda kadın ve çocuk istismarına geçit vermeyen Üst Kurul’un yaşlılara, engellilere ve dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yaptığı, milli ve manevi değerler gözetilerek, aile kurumuna halel getirecek zararlı yayın içeriklerine karşı son derece duyarlı olduğu, geleceği tehdit eden madde bağımlılığıyla kıyasıya mücadele ettiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aile kurumumuzu incitici, manevi ve kültürel değerlerimize saldıran, toplumsal sağlığı tehdit eden sapkın ilişkiler içeren, mizah programlarında dini değerlerimize hakaret eden, devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde yapılan yayınlar kabul edilemez.

Yönetim gereği ‘açık kapı’ iletişim politikasını yürüten RTÜK, elindeki yaptırım gücünü kullanmayı son çare olarak görmektedir.

Muhataplarıyla önce diyalog yolunu tercih eden Üst Kurul’umuz, olası sorunların çözümünü karşılıklı anlayış çerçevesinde yerine getirmektedir.

Ancak, iyi niyetli çabalarımızın dikkate alınmaması veya yapıcı uyarılarımıza riayet edilmemesi durumunda ise RTÜK en ağır müeyyideleri uygulamaktan çekinmeyecektir."

Etiketler
RTÜK
İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray'dan Meral Akşener hakkında çok sert ifadeler: 'Siyasi canlı bomba gibi...' Aytun Çıray'dan Akşener hakkında çok sert ifadeler
Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz! 'Dosyada suç unsuru bulunmamaktadır' Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz! 'Dosyada suç unsuru bulunmamaktadır'
Merdan Yanardağ'ın gizli ihbarcısı kimdi? 12 yılda hatalardan ders alınmadı... Merdan Yanardağ'ın gizli ihbarcısı kimdi?
En sinirli 4 burç çok kabalar ve saygısızlar! Asla karşısındaki insanı anlayamıyorlar... En sinirli 4 burç çok kabalar ve saygısızlar! Asla karşısındaki insanı anlayamıyorlar...
ÇOK OKUNANLAR
Bu uygulamaları hemen silin: Kartınızdan para çeken 8 uygulama belli oldu! Kartınızdan para çeken 8 uygulama belli oldu!
Ankara'da maaş mesaisi başlıyor: Zam senaryosunda '7 bin lira' detayı Ankara'da maaş mesaisi başlıyor: Zam senaryosunda '7 bin lira' detayı
Doların göreceği rakamı açıkladı: Bayram, yerini mateme bırakacak Doların göreceği rakamı açıkladı: Bayram, yerini mateme bırakacak
Emekli ve memur zammında olası senaryolar belli oldu: Oranlar ortaya çıktı Emekli ve memur zammında olası senaryolar belli oldu: Oranlar ortaya çıktı
Titanik enkazına ulaşamadan patlayan Titan yolcularının son anları ortaya çıktı Titanik enkazına ulaşamadan patlayan Titan yolcularının son anları ortaya çıktı