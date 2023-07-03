Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz! 'Dosyada suç unsuru bulunmamaktadır'

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın avukatları Bilgütay Durna ve Ümit Isıgöllü, Yanardağ’ın tutukluluk haline itiraz etti. İstanbul Adliyesi’ne gelerek İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi veren avukatlar, adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.

"YANARDAĞ'IN TUTUKLANMASINDA SUÇ UNSURU OLMADIĞINI RAHATLIKLA SÖYLEYEBİLİRİM"

Avukat Bilgütay Durna, açıklamada şöyle konuştu:

“Bir kez daha çok emin oldum ki bu dosyada suç unsuru bulunmamaktadır. Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasında açıkçası suç unsuru olmadığına, bu dilekçeyi hazırlarken emin oldum. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tutukluluğa itiraz aşamasında yalnızca hukuki saiklerle Merdan Yanardağ’ın işlediği iddia edilen suçun incelemesi yapılırken, suçun unsurlarının oluşup oluşmadığının incelenmesini talep ediyoruz. Bu sürecin bürokratik engellere takılmaması, bürokratik nedenlerle uzamaması, dosyanın mahkemeler ve savcılıklar arasında uzun yollar katetmemesi en büyük temennimiz.”

"İNSANLAR BİR GÜN UYANIP TERÖRİST OLAMAZ"

Avukat Ümit Isıgöllü ise şunları söyledi:

"Tutukluluk bir önlem. Her şeyden önce usulen tutukluluğa itiraz ediyoruz. Ne olması gerekir burada? Delil karartma…Canlı yayın karartılabilir mi? Mümkün değil. Ne olması lazım? Yurtdışına kaçma vs…Hiçbir zaman kaçmamış, defalarca çağrılmış, bir kere aksatmamış bir sanıktan bahsediyoruz. Esasta da bir suç yok. İnsanlar bir gün doğup, uyanıp terörist olmaz. Merdan Yanardağ ne terörü övmüş ne böyle bir kastı var ne esasta böyle bir suç oluşmuş buna da itiraz ediyoruz."

DİLEKÇEDE TUTUKLULUK KARARININ ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞU BELİRTİLDİ

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne verilen dilekçede, Yanardağ'ın tutukluluk halinin kaldırılması talep edildi. Dilekçede, tutukluluk kararının Anayasa'ya, yasaya ve hukuka aykırı olduğu belirtildi. Dilekçede, tutuklama tedbirinin katalog suçlar için geçerli olduğu; ancak Yanardağ hakkında dosyaya konu olan suçun tutuklama tedbirlerinin alınabileceği suçlar içerisinde yer almadığı aktarıldı.

"MÜVEKKİLİN SÖZLERİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDADIR"

Metinde, Yanardağ hakkında tutukluluğun kaldırılmasına yönelik nedenler şu sözlerle anlatıldı:

"Dosyada kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil ve müvekkilin kaçma ve saklanma olasılığı bulunmamaktadır. Ölçülülük ilkesine uyulmamıştır ve iddia edilen suçun unsurları oluşmamıştır. Müvekkilin sözleri düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındadır. Bu nedenlerden dolayı Yanardağ hakkında verilen tutuklama kararının kaldırılması, aksi bir kanaat oluşması durumunda tutuklama kararı kaldırıldıktan sonra hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi talep edilir."