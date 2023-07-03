Disney Plus ‘Atatürk’ sessizliğini bozdu: Dizi iptal mi edildi?

Amerika Ulusal Ermeni Komitesi'nin Disney Plus'ta yayınlanacak olan "Atatürk" dizisinin iptali için çağrıda bulunmasının ardından platformdaki yerli yapımların kaldırılmaya başlandığı iddia edildi. "Atatürk" dizininin de iptal edildiği ileri sürülürken platformdan açıklama geldi.

Disney Plus ‘Atatürk’ sessizliğini bozdu: Dizi iptal mi edildi?

Türkiye'deki yayın hayatına geçen yıl başlayan Disney Plus, Aras Bulut İynemli'nin başrol oynayacağı "Atatürk" dizinini de duyurmuştu. Amerika Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA), sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Disney Plus Türkiye'nin "Atatürk" dizisinin iptal edilmesini istedi.

YERLİ YAPIMLARI KALDIRMAYA MI BAŞLADILAR?

Bu paylaşımın ardından Disney Plus'ın aldığı ani kararla platformdaki tüm orijinal Türk yapımlarını tek tek kaldırdığı iddia edildi. Bunun birlikte "Atatürk" dizisinin de iptal olduğu ileri sürüldü.

DİZİNİN İPTAL EDİLDİĞİ İDDİASI YALANLANDI

Bu iddialar üzerine Disney Plus'ın resmi sosyal medya hesabından Atatürk dizisinin fragmanı paylaşılarak, "Orijinal dizi Atatürk çok yakında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yayında" ifadeleri kullandı.

Disney Plus ‘Atatürk’ sessizliğini bozdu: Dizi iptal mi edildi? - Resim : 1

Disney Plus, Türk yapımlarını platformdan kaldırdı Disney Plus, Türk yapımlarını platformdan kaldırdı
Gün dayanışma günü Gün dayanışma günü
Bayramda kuru olmayan biber dolması pişirmenin püf noktası! Sırrını aşçılar saklamıştı Bayramda kuru olmayan biber dolması pişirmenin püf noktası! Sırrını aşçılar saklamıştı
Havalimanında tüyler ürperen olay! Yürüyen banda sıkışan bacağını kestiler... Havalimanında bir kadının yürüyen banda sıkışan bacağını kestiler!
ÇOK OKUNANLAR
Bu uygulamaları hemen silin: Kartınızdan para çeken 8 uygulama belli oldu! Kartınızdan para çeken 8 uygulama belli oldu!
Ankara'da maaş mesaisi başlıyor: Zam senaryosunda '7 bin lira' detayı Ankara'da maaş mesaisi başlıyor: Zam senaryosunda '7 bin lira' detayı
Meteoroloji saat verip uyardı: Çok sayıda bölge için alarm Meteoroloji saat verip uyardı: Çok sayıda bölge için alarm
Dünya Bankası'nın raporunda Türkiye detayı: Sıralamada ilk 10'da Dünya Bankası'nın raporunda Türkiye detayı: Sıralamada ilk 10'da
Yetkililer 'sakın yemeyin' diye uyardı: 'Suyun rengi bembeyaz, çok yağlı' Yetkililer 'sakın yemeyin' diye uyardı: 'Suyun rengi bembeyaz, çok yağlı'