Disney Plus, Türk yapımlarını platformdan kaldırdı

Geçen yıl Türkiye'ye giriş yapan Disney Plus, kısa süre içerisinde pek çok orijinal ve daha önce yayınlanmış yerli yapıma ev sahipliği yapıyor. Ancak platforma giren kullanıcılar, 1 Temmuz akşamında bu yapımların önemli bir kısmının yayından kaldırıldığını gördü. Peki aniden alınan bu kararın ardında yatan gerekçe ne?

ShiftDelete'in aktardığına göre; Türkiye’de de özellikle yeni Star Wars dizi ve filmleri başta olmak üzere orijinal Türk yapımları, Marvel serisi gibi onlarca farklı içeriği barındırdığı için kullanıcılar tarafından oldukça sevildi. Üstelik fiyatı da Netflix’in yarısı civarındaydı. Disney Plus ani bir karar aldı ve platformdaki tüm orijinal Türk yapımlarını kaldırdı. Halihazırda çekimi devam eden ve yayınlanacağı açıklanan içeriklerin ise akıbeti bilinmiyor.

İddiaların çıkış noktası sorunu deneyimleyen kullanıcılar olduğu için yerli yapımların, teknik bir aksaklık sonucunda yayından kaldırıldığı da iddia ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e açıkça hakaret ederek, Atatürk dizisinin çekilmesi sebebiyle platforma karşı bir linç kampanyası başlatmıştı. Ardından Disney Plus'taki yerli yapımların ABD'den erişilmesi engellendi. Bir gün sonra tüm orijinal Türk dizi ve filmler yayından kaldırıldı.

OdaTV'nin haberine göre Disney Plus, yerli yapımları gerçekten de söz konusu tehditten sonra yayından kaldırdı. Söz konusu haberde bir Disney Plus yetkilisinin, "Global olarak bir strateji. Bu Türkiye'de de uygulanıyor. Lokal içerikler üzerinde bir strateji uygulanıyor. 30 Haziran itibariyle şu ana kadar yayınlanan yapımlar platformdan kaldırıldı. Hali hazırdaki içeriklerin akıbeti de önümüzdeki dönemde belli olacak" dediği aktarıldı.