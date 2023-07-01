Sözcü TV'den Fatih Portakal açıklaması: Birbirimize bir söz verdik...

Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek, Fatih Portakal iddialarına yanıt verdi. Delek, Portakal'ın tatile çıktığını ve tatil dönüşü yeniden konuşacaklarını söyledi.

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Sözcü TV'den Fatih Portakal açıklaması: Birbirimize bir söz verdik...

Sözcü TV'de Ana Haberi sunan gazeteci Fatih Portakal, sezonun son ana haber bülteni ile önceki gün kameralar karşısına geçti ve bir veda konuşması yaptı. Portakal'ın bu çıkışı sonrası sosyal medyada "Sözcü TV'den kovuldu" iddialarını gündeme getirdi.
 

'BİRBİRİMİZE SÖZ VERDİK'

Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek, iddialara sosyal medyadan yanıt verdi.

Delek,  "Bilgi sahibi olmadan fikir üreten değersiz medya analizcileri yüzünden zorunlu açıklama: @fatihportakal ile ilk gün anlaştığımız üzere, Temmuz ve Ağustos aylarında tatile çıktı. (yıllardır yaptığı gibi) Birbirimize söz verdik yeni dönemi tatilden sonra konuşacağız. 'Fatih Portakal kovuldu' gibi ne Sözcü ailesine, ne bana ne de @fatihportakal‘a yakışmayan, taraflar için hakaret sayılacak bu ifade nedeniyle açıklama yapmak zorunda kaldım. Habercilere de bir not: Hakkımda, ilgi ve bilgi alanımla ilgili yazarken bir arayıp sorun. Zor değil!" diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Portakal, "Bu çekirdek ekiple harika bir 3 ay geçirdim. İlk defa birbirimizi tanıdık ama epey alıştık. Kişilikleri, profesyonellikleri ve dostluklari için çok teşekkür ediyorum. 90 gün içinde bir başarı ortaya koyduysak bunun sebebi ekip ruhuna sahip olmak. Her birinize çok teşekkür ediyorum sağolunuz, varolunuz. Özleyeceğim bu insanlari" ifadelerini kullanmıştı.

Portakal'ın bu sözleri 'Sözcü TV'den kovuldu' iddialarını gündeme getirmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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