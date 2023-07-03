Merdan Yanardağ'ın gizli ihbarcısı kimdi? 12 yılda hatalardan ders alınmadı...

Gazeteci Merdan Yanardağ geçen günlerde canlı yayında Abdullah Öcalan hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle hedef gösterilerek gözaltına alınıp tutuklandı. Gazeteci Barış Terkoğlu, Cumhuriyet’teki köşesinde Yanardağ’ın henüz AKP ve Fethullah Gülen’in yolları ayrılmadan önce tutuklandığı davayı yazdı.

Terkoğlu, “İnsan aynı yanlışı tekrar etmeye meyillidir” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2011 yılında Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşmasını hatırlattı. Erdoğan, o konuşmasında “Bombayı kullanmak suçtur ama bombanın hazırlanmasındaki malzemeleri kullanmak da suçtur” diyerek Türkiye’deki gazetecilerin gazetecilikten yargılanmadığını anlatmaya çalışıyordu.

O dönem Ergenekon’dan yargılanan Merdan Yanardağ’ı ihbar eden ismin FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesinin Almanya temsilcisi İsmail Kul olduğunu anlatan Terkoğlu, Yanardağ’ın o dönemki iddianameye itirazını aktardı.

Yanardağ o dönem mahkemede şunları söylemişti:

“26 Ekim’de (2008) ben gözaltına alındım. 27’sinde Almanya’ya bir konferans için gidecektim. Stuttgart’ta eyalet hükümetine ait bir salonda konferans vermek için davetliydim. Gidişim engellendi. Aynı tarihlerde Almanya’da eyalet hükümetine de bir ihbar dilekçesi verilmiş. Benim bu ihbar dilekçesinde de hem Ergenekon üyesi olduğum hem PKK üyesi olduğum iddia edilmiş. Şimdi nasıl ikisi bir arada oluyorsa birisi hani aşırı sağ ya da nasyonalist bir örgüt, diğeri de PKK... İki örgütün birden üyesi olduğum belirtiliyor ve bir yerinde de Marksist olduğum söyleniyor. Eyalet hükümeti, konferansın iptalini reddetmiş. Bu ihbarı yapan da İsmail Kul.İsmail Kul kim? Burada belgesi var. Zaman gazetesinin Almanya temsilcisi. Aynı tarihlerde yapılan ihbarla yine isimsiz bir ihbarla ben İstanbul’da gözaltına alındım ve gidemedim.”

Şimdiki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da geçmişte savcılar tarafından ifadeye çağırıldığını hatırlatan Terkoğlu, bu davanın ardından 12 yıl geçtiğini söyleyerek şunları yazdı:

Tarihin tesadüfü, Hakan Fidan dışişleri bakanı oldu. Kucağında bulduğu ilk mesele İsveç’le yürütülen terör müzakereleriydi. İsveç, Türkiye’de sudan sebeplerle insanların terörle suçlandığını söylüyordu. Türk Dışişleri ise Erdoğan’ın bir zamanlar Avrupa Parlamentosu’nda FETÖ’cü savcıları eli cebinde savunmasının utancını yaşayarak “Yaptık bir hata, o eskidendi” der gibi bakıyordu. İşte tam da bu sırada Merdan Yanardağ yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Hem de yine terör suçlamasıyla... Bu kez İsmail Kul’un ihbar mektubuna gerek kalmamıştı. Türkiye’nin içinden birileri, İsveç’e, sanki “Sen haklısın” diyordu. Merdan Yanardağ tutuklanırken baktım, İsmail Kul’un Zaman gazetesindeki haberleri, devletin resmi sayfalarında durmaya devam ediyordu.