Bursa'da 18 TL'den 5 TL'ye düşen çilek tarlada kaldı!

Bursa'da geçtiğimiz yıl tarladan kilogramı 18 liradan tarladan alınan çilek bu yıl 5 lirayı geçmedi. Üretim maliyetlerinin karşılanmaması sonucu çiftçiler, ürünlerini tarlada bıraktı.

><

Bursa’da geçtiğimiz yıl 18 liradan tarladan alınan çilek bu yıl 5 liranın altında kalınca maliyelerini karşılamadı. Tarladaki ürününü toplayamayan üretici çileklerin çürümesini izledi.

Bir sezonluk emeklerinin boşa gittiğini söyleyen üreticiler kendilerine ve misafirlerine ikram etmek için birazını topladıklarını söyledi.

"MALİYETİNİ KURTARMIYOR"

Ellerindeki çileklerin üretim maliyetlerini çıkarmadığı için tarlada kaldıklarını söyleyen Hatice Sakarya, "Geçen sene 18 liraya kadar çıkmıştı. Bu yıl 5 liradan başladı. Biz misafirimiz geldiği için tarlada bulunması için üretiyoruz. Eş dosta yolluyoruz. Akşama kadar ekmek parası çıkarsa çıkar. Bizlerden geçti, daha devam edemem. Toplama maliyetlerini karşılamıyor" dedi.

Bursa'da 18 TL'den 5 TL'ye düşen çilek tarlada kaldı! - Resim : 1

"EMEĞİMİZE YAZIK"

"Bu tarla bir yevmiyeyi bile çıkarmaz" diyen Sakarya, "Emeğimize yazık, çapası zor. Gücümüz yok poşet çileği de yapamıyoruz. Ben yazın geliyorum kışın Bursa’dayım. Tarlamızın meyvesine kıyamıyoruz. Bıraksak orman oluyor. Bu nedenle kendi yiyeceğimizi çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Bursa
Erdoğan'ın ekonomi politikası servet transferine dönüştü: İstihdam sınırlı kaldı, şirketlerin net kârı rekor kırdı! İstihdam sınırlı kaldı, şirketlerin net kârı rekor kırdı!
Evlenmek neredeyse imkansız: En düşük evlilik maliyeti 400 bin oldu Evlenmek neredeyse imkansız: En düşük evlilik maliyeti 400 bin oldu
Sabah yorgun uyanıyorsanız mutlaka için! Canan Karatay dinçlik iksirini açıkladı Sabah yorgun uyanıyorsanız mutlaka için! Canan Karatay dinçlik iksirini açıkladı
Havalimanında tüyler ürperen olay! Yürüyen banda sıkışan bacağını kestiler... Havalimanında bir kadının yürüyen banda sıkışan bacağını kestiler!
ÇOK OKUNANLAR
Boşanmanın eşiğinden döndüler: Sosyetik çiftin 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa... 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa...
Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor
İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı
Son hesaplara göre memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar Son hesaplara göre memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar
Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi geliyor Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi geliyor