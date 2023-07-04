Bursa'da 18 TL'den 5 TL'ye düşen çilek tarlada kaldı!

Bursa’da geçtiğimiz yıl 18 liradan tarladan alınan çilek bu yıl 5 liranın altında kalınca maliyelerini karşılamadı. Tarladaki ürününü toplayamayan üretici çileklerin çürümesini izledi.

Bir sezonluk emeklerinin boşa gittiğini söyleyen üreticiler kendilerine ve misafirlerine ikram etmek için birazını topladıklarını söyledi.

"MALİYETİNİ KURTARMIYOR"

Ellerindeki çileklerin üretim maliyetlerini çıkarmadığı için tarlada kaldıklarını söyleyen Hatice Sakarya, "Geçen sene 18 liraya kadar çıkmıştı. Bu yıl 5 liradan başladı. Biz misafirimiz geldiği için tarlada bulunması için üretiyoruz. Eş dosta yolluyoruz. Akşama kadar ekmek parası çıkarsa çıkar. Bizlerden geçti, daha devam edemem. Toplama maliyetlerini karşılamıyor" dedi.

"EMEĞİMİZE YAZIK"

"Bu tarla bir yevmiyeyi bile çıkarmaz" diyen Sakarya, "Emeğimize yazık, çapası zor. Gücümüz yok poşet çileği de yapamıyoruz. Ben yazın geliyorum kışın Bursa’dayım. Tarlamızın meyvesine kıyamıyoruz. Bıraksak orman oluyor. Bu nedenle kendi yiyeceğimizi çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem