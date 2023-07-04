Merkez Bankası'ndan KKM'ye döviz desteği

Son dakika haberi.... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için bankalara döviz satışı yapacak. Öte yandan KKM hesaplarının toplamı 2 trilyon 719 milyar 608 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

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Merkez Bankası'ndan KKM'ye döviz desteği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) dönüşlerinde özel bankalara döviz sağlayacak.

Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen yazıda, KKM hesap sahiplerinin vade tarihinde hesaplarını yenileme ilgilerinin devam etmekle birlikte vade sonunda döviz talep etmeleri halinde döviz piyasasında likidite ihtiyacının oluşabildiği belirtildi.

DÖVİZ LİKİDİTESİ YÖNETİMİNE DESTEK

Bu kapsamda bankaların vade sonunda ihtiyaç duyacakları döviz likiditesinin piyasa koşulları çerçevesinde TCMB tarafından doğrudan karşılanabilmesine ve bankaların döviz likiditesi yönetimine destek olunmasına karar verildiği bildirildi.

Yazıda, söz konusu işlemlere ilişkin uygulama esas ve ayrıntılar şöyle belirlendi:

"İşlemler döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili tüm bankalar ile gerçekleştirilir. Bankalar döviz alım taleplerini döviz piyasalarında işlem yapma yetkisi bulunan kişilerce ve telefon aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletir. İşlemler için komisyon alınmaz, teminat ve limit aranmaz. Bankalara yapılacak döviz ödemeleri bankaların işlemlere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra gerçekleştirilir. İşlemler Türk lirası karşılığında ABD doları ve/veya avro cinsinden gerçekleştirilir. İşlemlerde saat 11.00'de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurları kullanılır. İşlemler tam iş günlerinde 13.30-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilir. Minimum işlem tutarı 500 bin ABD doları/avrodur. İşlemler sonrasında yükümlülüğünü yerine getiremeyen veya Merkez Bankası'ndan aldığı döviz tutarının KKM hesap sahipleri tarafından vade sonunda ilgili bankadan talep edilen tutardan daha fazla olduğu tespit edilen bankalara Döviz Piyasaları Uygulama Talimatı çerçevesinde müeyyide uygulanabilir. İşlem bilgileri ile ilgili her türlü uyuşmazlıkta telefon görüşmelerinin kayıtları dikkate alınır. Uyuşmazlığın giderilememesi durumunda Merkez Bankası'nın düzenleme ve değerlendirmeleri esas kabul edilir. Burada yer almayan konularda Döviz Piyasaları Uygulama Talimatı çerçevesinde hareket edilir."

KKM'DE REKOR

Öte yandan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 719 milyar 608 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü. Ayrıca, KKM faizi bu hafta itibarıyla ortalama yüzde 40'ın üzerine çıktı. Böylece 31 Mart'tan sonra faizlerinde artmasının etkisiyle KKM'de yükseliş hızlandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat (KKM) KKM
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