Piyasalarda son durum: Merkez Bankası dolar kurunu baskıladı mı?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bankacılarla yaptığı toplantıda "Kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacak" dediğinin ortaya çıkmasının ardından dün Merkez Bankası 1 milyar dolar satmıştı.

Kuru baskılamak için kamu bankaları aracılığıyla piyasaya döviz satışı yapılırken, dün Merkez Bankası aracılığıyla yapılan 1 milyar dolarlık döviz satışına ilişkin Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Merkez Bankası artık kamu bankaları dışında özel bankalara da Kur Korumalı Mevduat’tan dövize geçmek isteyenlere karşı doğrudan satış yapabilecek. Bu uygulama kamu bankaları için yapılıyordu. Bundan sonra şeffaf bir şekilde özel bankalara da doğrudan döviz satışı yapılacak" ifadelerine yer verdi.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, dün yüzde 0,6 artışla 25,9484'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,07 seviyesinden işlem görüyor.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürdü.

Buna göre, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yıl sonuna kadar atılacak adımlara yönelik beklentileri daha da netleştirebileceği tahmin ediliyor.

DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ

Dolar endeksi ise, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 103 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de yatay bir seyirde 1,0910 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem