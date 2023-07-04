İstanbul'da ekmeğe büyük zam bekleniyor: Gramaj düşürülecek, fiyat artacak

İzmir'de 200 gram ekmeğin 7 lira olmasının ardından İstanbul'da da benzer bir zam bekleniyor.

İstanbul'da ekmeğe büyük zam bekleniyor: Gramaj düşürülecek, fiyat artacak

Asgari ücretin netleşmesiyle gıdaya birbiri ardına zam gelmeye başladı. İzmir'in ardından İstanbul'da da ekmeğe zam gelmesi bekleniyor.

İzmir’de ekmeğin fiyatı 2 lira artarak 200 gram ekmek 7 TL oldu. İstanbul’da ise ekmek zammı için bugün toplanacak olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Komitesi’nin kararı bekleniyor.

YÜZDE 33 ZAM TALEP EDİLECEK

Komitenin eski Başkanı Hasan Demir, bugünkü toplantıda yüzde 33’lük zam talebin görüşüleceğini belirtti. İstanbul’da şu anda 240 gram ekmek 6 liradan, 200 gram ekmek ise 5 liradan satılıyor.

Demir, 240 gramlık ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının 8 TL olmasını, 200 gramlık ekmeğin ise 7 liraya yükseltilmesini beklediklerini söyledi. Demir, “Asgari ücret arttı. Şu an piyasada en kötü buğdayın çuvalı 500 lira. Yeni hasatta bu fiyatın en az 600 lira olmasını bekliyoruz. Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi bize 350 liradan un veriyordu 1.5 yıldır. Ancak bu satış haziran itibarıyla durduruldu" diye konuştu.

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