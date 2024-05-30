Pankek yaparken tava böyle kullanılırsa asla yapışmıyor ve pankek puf puf kabarıyor

Pankek yaparken bilmeniz gereken incelikler. Pankek bu tarifle puf puf kabarıyor

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Pankek yaparken tava böyle kullanılırsa asla yapışmıyor ve pankek puf puf kabarıyor

Pankek yaparken tavanın doğru şekilde kullanılması, mükemmel sonuçlar elde etmek için oldukça önemlidir. Doğru tava kullanımıyla pankekleriniz asla yapışmayacak ve puf puf kabaracaktır.

Doğru tava kullanımıyla birlikte bu basit ipuçları sayesinde, mükemmel pankekler yapmak artık çok daha kolay. Tavayı önceden ısıtarak ve birkaç damla su dökerek, her seferinde kusursuz pankekler elde edebilirsiniz.

Pankek yaparken tava böyle kullanılırsa asla yapışmıyor ve pankek puf puf kabarıyor - Resim : 1

PUF PUF KABARAN PANKEK TARİFİ NASILDIR?

Türkiye'de daha çok akıtma ya da krep adı ile de bilinen pankek’in İngiltere’den geldiği bilinir. Kolay bir şekilde yapılabilen bu lezzet, Türkiye’de de kahvaltı saatlerinin vazgeçilmezleri arasında yerini bulmaya başlamıştır. Siz de aşağıdaki pratik tarifi uygulayarak kahvaltı sofralarınızda pankek servis edebilirsiniz:

İşte mynet tarafından paylaşılan en kolay pankek tarifinin detayları

MALZEMELER


2 yumurta
Yarım su bardağı toz şeker
2 su bardağı un
Yarım su bardağı süt
4 yemek kaşığı yağ
1 paket vanilya
1 çimdik tuz
3 yemek kaşığı bal

TARİF


Bir kapta yumurta ve yarım su bardağı şekeri çırpın.
Diğer malzemeleri de ekleyerek çırpmaya devam edin.
Pürüzsüz hâle gelen karışımı bir kepçe ya da fincan aracılığı ile tavadaki kızgın yağa dökün.
Çevirerek pişirin.
Tercihe göre bal ile servis edin.

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