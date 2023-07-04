Sigara fiyatlarına dev zam: Fiyatı 5 lira birden arttı!

Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Esse markasını bünyesinde bulunduran KT&G isimli sigara grubuna 5 lira zam geldiğini açıkladı.

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Sigara fiyatlarına dev zam: Fiyatı 5 lira birden arttı!

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz maliyetleri katlarken seçim sonrası birçok sektörde zam haberleri gelmeye devam ediyor. Sigara ücretlerine geçtiğimiz ay 5 TL zam yapıldı. Aradan yaklaşık bir ay geçmesine rağmen bir sigara grubu daha fiyatlarını güncelledi.

TELE1’den Egehan Erkün’e konuşan Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Esse’yi bünyesinde bulunduran KT&G sigara grubuna 5 liralık zam geldiğini belirtti. Zamlı fiyat listesi 4 Temmuz (yarın) itibarıyla geçerli olacak.

“DİĞER GRUPLARA DA BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ZAM GELEBİLİR”

Diğer sigara gruplarına da birkaç gün içinde yeni zamların yapılabileceğini kaydeden Aybaş, “Esse grubuna 5 liralık zam geldi. Yarından itibaren geçerli olacak. Diğer sigara gruplarına da birkaç gün içinde zam bekliyoruz” dedi.

“ALKOLLÜ ÜRÜNLERE DE YÜKSEK ORANDA ZAM GEÇİŞİ OLACAK”

Önümüzdeki aylarda da zamların devam edeceğini belirten Aybaş, alkollü ürünlere de yüksek oranda bir zam beklentisi olduğunu söyledi.

Aybaş şöyle konuştu:

“Maliyet zammı, firma zammı, kur zammı hepsi yapılacak bunların. Alkollü ürünlerde yüksek oranda zam geçişi olacak. Çünkü her 6 ayda bir hem alkollü içeceklere hem de tütün ürünlerine ÖTV zammı yapılıyor.”

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