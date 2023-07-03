Uluslararası Enerji Ajansı: Önümüzdeki kış enerji fiyatları artabilir

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, önümüzdeki kış enerji fiyatlarının yeniden büyük ölçüde artabileceği uyarısında bulundu.

Fatih Birol BBC'ye verdiği demeçte, hükümetlere yenilenebilir enerjiyi destekleme ve herkesi enerji tasarrufuna davet etme çağrısında bulundu.

Çok sayıda uzman, korona pandemisiyle mücadelede sıkı kapanma ve tedbir rejimi uygulayan Çin'in, Aralık 2022 başında bu sert korona tedbirlerini esnetmeye başlamasıyla, ülkede ekonomik canlanmanın başlayacağı, enerji ihtiyacının küresel çapta artabileceği ve fiyatların da yeniden yükselebileceği tahminini dile getirmişti.

Rusya'nın komşusu Ukrayna'ya saldırmasıyla dünya çapında ekonomik kriz meydana gelmiş, enflasyon çok sayıda ülkede rekor derecede artış kaydetmişti. Avrupa'daki artışının en büyük nedenlerinden biri de ucuz Rus doğal gazının Avrupa'ya akışının kesilmesiyle bozulan arz talep dengesi üzerine artan fiyatlar olmuştu.