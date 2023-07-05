'Mehmet Şimşek'in planları, Erdoğan'ın ısrarı nedeniyle sekteye uğradı'

AKP hükümetlerinde uzun yıllar Maliye Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunan Mehmet Şimşek'in hükümetin 'düşük faiz' politikasını benimsediği bir dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ısrarıyla' yeniden ekonominin başına geçmesi, rasyonel politikalara dönüş mesajı olarak yorumlandı.

Bu kapsamda Şimşek'e yakınlığıyla bilinen Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak katıldığı ilk Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısında faiz artırımı kararı alınsa da, 650 baz puanlık oran piyasa beklentilerinin altında kaldı.

10Haber yazarı Erdal Sağlam, '26 TL'lik dolar kuru Erdoğan'ın isteği mi?' başlıklı yazısında Şimşek ve Erkan'ın politika faizinin en az yüzde 20'ye çıkarılmasını istediklerini tahmin ettiğini söyledi. "Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, eski yönetimde olup hala görevde tuttuğu kişilerin etkisinde kalarak, faiz artışını yüzde 15’le sınırladığı görüşü öne çıkıyor" ifadesini kullanan gazeteci, akabinde şunları kaydetti:

"Halbuki Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan, daha yüksek faiz artışıyla biran önce rasyonelleşme sürecine girilmesini, piyasaların elini kolunu bağlayan makro ihtiyati tedbirlerin biran önce gevşetilmesini, yabancı fon akışlarının biran önce başlamasını istiyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın ısrarı nedeniyle, Şimşek’in yaptığı planların sekteye uğradığını söyleyebiliriz.

HANGİ SENARYOLAR ÖNE ÇIKIYOR?

Bunun üzerine rezerv rakamlarını biran önce artıya çevirmek, yabancı fon akışını biran önce başlatmak için kurlardaki hızlı artışa izin verildiği senaryolar öne çıkıyor. Dolayısıyla faizde yeterli artış olmamasının sonucu döviz kurlarında beklenenden daha yüksek artışlar görüldüğünü söyleyebiliriz. Başka bir açıdan bakıldığında, 'biran önce fon akışı başlatmak için, kurların hızlı artışına izin verildiğini' söylemek de mümkün.

'ERDOĞAN FAİZ ORANLARINDAN SONRA KURLARIN SEVİYESİNE DE MÜDAHALE ETMİŞ GÖRÜNÜYOR'

Öyle ya da böyle; belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz oranlarından sonra kurların seviyesine de müdahale etmiş görünüyor. Bunun rezervlerdeki artış hızını önümüzdeki dönem frenleyeceği söylenebilir. Başka bir açıdan da Temmuz ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında devam edecek faiz artışların oranı çok daha önemli hale geldi de diyebiliriz. 26 TL’lik dolar kuru seviyesi 2 gündür korunuyor, bunun artık burada tutulacağını söylemek için belki henüz erken. Ama Merkez Bankası’nın asıl aracı olan faiz silahını gerektiği kadar kullanması engellenince, rasyonelleşmenin sağlanıp, işlerin rayına giremeyeceği de açıkça gözüküyor."

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