Ekonomist Kerim Rota: “Enflasyon muhtemelen yıl sonuna kadar yüzde 55 olacak, zamlar kısa sürede eriyecek”

Memur ve emeklinin gözü kulağı, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranındaydı. TÜİK, yıllık enflasyonun yüzde 38.21 arttığını açıkladı. Aylık enflasyon ise yüzde 3.92 oldu. TÜİK'e göre; bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

ALTI AYLIK ENFLASYON

Memurların merakla beklediği 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 arttı. 12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 59.95 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 39.54, aylık enflasyon ise yüzde 0.04 olarak açıklanmıştı.

EKONOMİST ROTA: MAAŞ ARTIŞLARI KISA SÜRE İÇİNDE ERİYECEK

TÜİK’in açıkladığı rakamları Gerçek Gündem’e değerlendiren Ekonomist Kerim Rota, TÜİK enflasyonunda yıllık bazda en düşük seviyenin görüldüğünü aktardı. Rota, enflasyon verileriyle yapılacak olan zamlar ve maaş artışlarının kısa bir süre içerisinde eriyeceğine dikkat çekti:

“Bu zaten en yüksek haziran enflasyonlarından bir tanesi oldu. Normalde Haziran enflasyonları yaz mevsiminin etkisiyle daha düşük çıkarken bu ay hem kurlardaki artış hem de enflasyon beklentilerinin artmasıyla aslında oldukça yüksek geldi.

Ama tabii şöyle bir durum da var: Bunun içinde doğalgazın bedava verilmesi ve yirmi beş bin metre küpe kadar ücret alınmamasının etkileri de var. Yani bu olmasa daha da yüksek çıkacaktı ve muhtemelen son yirmi yılın en yüksek haziran enflasyonu haline gelecekti.”

Bu durumun içinde birikmiş bir tehlike de olduğunu beliren Rota, “Ben bu ay itibariyle TÜİK enflasyonunda yıllık bazda en düşük seviyeyi gördüğümüzü düşünüyorum. Bundan sonra yükseliş trendine geçecek. Yani 38 olan enflasyon muhtemelen yıl sonuna kadar ellilerin üstüne hatta elli beşlere kadar gidecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

“SON 20 YILIN EN YÜKSEK TEMMUZ ENFLASYONU ÇIKACAK”

Enflasyonun önümüzdeki aylarda yükselişe geçmesi, yapılacak zamları da anlamsız kılıyor. Ekonomist Rota, “Bu enflasyon verileriyle yapılacak olan zamlar ve maaş artışları da muhtemelen çok kısa bir süre içerisinde hızlı bir şekilde eriyecek. Ben temmuz ayında da muhtemelen son yirmi yılın en yüksek temmuz enflasyonunun çıkacağını düşünüyorum” dedi.

EĞİLMEZ: GERÇEKTEN MÜCADELE EDİLMEK İSTENİYORSA...

Ekonomist Mahfi Eğilmez ise Twitter’dan yaptığı değerlendirmede enflasyonun gerçek oranı hesaplamanın önemine dikkat çekti ve şunları söyledi:



‘‘Enflasyonla gerçekten mücadele edilmek isteniyorsa ilk adım olarak enflasyonun gerçek oranı hesaplanmalıdır. Boyutu bilinmeyen bir hastalık sadece teşhisle tedavi edilemez. Tedavide doğru ilaç ve doğru doz için hastalığın boyutunu bilmek gerekir.’’

https://twitter.com/mahfiegilmez/status/1676510403390496769?s=20

TÜİK ENFLASYONUNUN EN ACİZ VE YETERSİZ YANI!

Ekonomist Mustafa Sönmez, gıda enflasyonuna dikkat çekti:



‘‘Dışarıda yeme- içmenin yıllık fiyat artışı yüzde 67'yi geçti. Gıda enflasyonu yıllık yüzde 54! Sağlık ve eğitimdeki yıllık fiyat artışları sırasıyla yüzde 65 ve yüzde 57. Konut harcamalarındaki artışın yıllık yüzde 15'in altında gösterilmesi, TÜİK enflasyonunun en aciz ve yetersiz yanı.’’





https://twitter.com/mustfsnmz/status/1676488147453001728?s=20

Kaynak: Gerçek Gündem