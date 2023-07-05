El Nino koşulları başladı: Tüm zamanların en sıcak günü yaşandı!

Küresel ortalama sıcaklık 3 Temmuz'da 17,01 dereceyle Ağustos 2016'daki rekor sıcaklık olan 16,9 dereceyi aştı.

Son Güncelleme:
El Nino koşulları başladı: Tüm zamanların en sıcak günü yaşandı!

Küresel ortalama sıcaklığın 17,01 derece olarak ölçüldüğü 3 Temmuz, dünyada tüm zamanların en sıcak günü olarak kayıtlara geçti.

ABD meteoroloji servisi Çevre Koruma Ulusal Merkezinin (NCEP) verilerine göre önceki gün kaydedilen rekor sıcaklık, Ağustos 2016'da ölçülen 16,9 dereceyi aştı.

İnsan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı sıcak hava dalgalarının tüm dünyada etkisini gösterdiği bu dönemde, 3 Temmuz tüm zamanların en sıcak günü oldu.

Son haftalarda ABD sıcak hava dalgasının etkisinde bulunurken, Çin 35 dereceyi aşan sıcaklıkla mücadele ediyor. Hindistan'da etkisini gösteren aşırı sıcaklar 150'yi aşkın can kaybına yol açtı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Zehek ve Hirmend kentlerinde sıcaklık 50 dereceyi buldu.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), dün El Nino koşullarının başladığını duyurdu. El Nino'nun küresel sıcaklık artışını hızlandıracağı bildirilen WMO'nun açıklamasında, dünyanın farklı bölgelerinde hava koşullarının etkileneceği, can güvenliği için erken uyarı sistemlerinin kritik olduğu ifade edildi.

Etiketler
Hava Durumu
Son Güncelleme:
Merdan Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Durna: '4 ayrı yerinden parçalar toplayarak yeni konuşma ürettiler' '4 ayrı yerinden parçalar toplayarak yeni konuşma ürettiler'
Bakan Uraloğlu açıkladı: İktidar Alsancak Limanı'nı Körfez ülkelerine pazarlıyor... İktidar Alsancak Limanı'nı Körfez ülkelerine pazarlıyor...
Türkiye'de en çok tercih edilen tatlılar belli oldu! İşte Türkiye'nin tatlı haritası Türkiye'de en çok tercih edilen tatlılar belli oldu!
En akıllı 4 burç! Onların beyni diğer insanlara göre çok daha hızlı çalışıyor... En akıllı 4 burç! Onların beyni diğer insanlara göre çok daha hızlı çalışıyor...
ÇOK OKUNANLAR
Ek zam için düğmeye basılıyor: İşte enflasyona göre hesaplanmış memur ve emekli maaşları Ek zam için düğmeye basılıyor: İşte enflasyona göre hesaplanmış memur ve emekli maaşları
Memur ve emekli zammı belli oluyor: İşte ortaya çıkan son tablo Memur ve emekli zammı belli oluyor: İşte ortaya çıkan son tablo
Limon + şekerle gelen etki... Karıştırıp yüzünüze sürmeniz yeterli oluyor! Limon + şekerle gelen etki... Karıştırıp yüzünüze sürmeniz yeterli oluyor!
Kredi faizlerinde sert artış: İşte kamu bankaları ve özel bankalarda son durum Kredi faizlerinde sert artış: İşte kamu bankaları ve özel bankalarda son durum
Ev sahiplerine kötü haber: İspanya modeli geliyor Ev sahiplerine kötü haber