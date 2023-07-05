Merdan Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Durna: '4 ayrı yerinden parçalar toplayarak yeni konuşma ürettiler'

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, katıldığı programda kullandığı ifadeler nedeniyle yayının yapılmasından 7 gün sonra “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklandı. Yanardağ’ın tutukluğuna avukatı Bilgütay Hakkı Durna aracığıyla yapılan itiraz reddedilirken gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanması tepkilere neden oldu.

MERDAN YANARDAĞ'IN AVUKATI BİLGÜTAY DURNA: TUTUKLANMANIN YAKLAŞTIĞINI ARAMIZDA KONUŞUYORDUK

Gerçek Gündem TV’de yayımlanan, moderatörlüğünü Avukat Selin Nakıoğlu’nun üstlendiği Adalet Günlüğü programında; Merdan Yanardağ’ın avukatı Bilgütay Durna ve Avukat Kemal Aytaç; Kurban Bayramı arefesinde alınan kararı değerlendirdi. Programda 14 Mayıs seçimleri öncesinde propaganda sürecinde de montaj kasetlerin kullanıldığı hatırlatarak aynı yöntemin Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasından önce de kullanıldığına, bu yolla linç süreci başlatıldığına dikkat çekildi.

Türkiye’de hak ihlallerinin ve basına yönelik baskıların arttığına dikkat çekilen programda Merdan Yanardağ’ın avukatı Bilgütay Durna; son olaydan bağımsız olarak TELE1 ve Merdan Yanardağ hakkı bir dizi soruşturmanın ve davanın sürdüğünü hatırlatarak; “Dosyanın niteliğinden bağımsız olarak bir tutuklamanın yaklaştığını aramızda konuşuyorduk. TELE1’in muhalif çizgisi, Merdan’ın sözünü sakınmayan bildiği doğruları, gerçekleri anlatan tarzının rahatsız edici olduğu açıktı” ifadeleriyle iktidarın muhalif isimlere yönelik tavrına dikkat çekti.

"MERDAN YANARDAĞ'IN SÖZLERİNİN BAĞLAMI DEĞİŞTİRİLDİ"

Avukat Durna; Merdan Yanardağ’ın AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun çözüm süreci, Abdullah Öcalan ve Kandil hakkında yaptığı açıklama ve değerlendirme hakkında analizlerini paylaştığını ancak Yanardağ’ın sözlerinin montajlanarak, bağlamının değiştirilerek kamuoyuna sunulduğunu ifade etti. Durna, çıplak gözle yaptığı incelemesine göre 10 dakikalık konuşmanın 4 ayrı yerinden parçalar toplanarak ortaya farklı konuşma çıkarıldığını vurguladı. Durna, "Merdan Yanardağ adına kendileri bir konuşma üretti" dedi.

Merdan Yanardağ’ın Avukatı Bilgütay Durna, gözaltı işlemi gerçekleştiğinde ifade sırasında kayıtlarda sorun olduğunu fark ettiklerini, programın içeriğinin sosyal medyada yer alan görüntülerden farklı olduğunu, yayının tamamını sunacaklarını zapta geçirdiklerini vurguladı. Durna, programı ve Ensarioğlu’nun röportajını dosyaya sunduklarını söyledi.

Durna, tutuklama kararının polis tutanaklarına ve polisin yaptığı video çözümlemesine dayandığını ifade ederek; “Merdan Yanardağ’ın yaptığı gazetecilik biliniyor. Bu dosyada tutuklanmasının temel sebebi bence TELE1 Genel Yayın yönetmeni olması. TELE1 bu ülkedeki muhalif kanallardan bir tanesi. Basının susturulmasına dair bir adım olarak görülmesi; bu nedenle karşı durulması, tepki gösterilmesi, dayanışma gösterilmesi gerekiyor” diye konuştu.

KEMAL AYTAÇ: İKTİDAR MEDYAYA AYAR VERMEK İSTİYOR

Avukat Kemal Aytaç, Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasının siyasi olduğunu söyleyerek, bir televizyon kanalının genel yayın yönetmenin kaçma şüphesi olduğuna yönelik gerekçenin gerçeklik payı taşımadığını ifade etti. Kemal Aytaç, iktidarın ‘medyaya ayar’ vermek istediğini ve muhaliflerin baskılanmasının amaçlandığını açıkladı. Aytaç, Yanardağ ile son görüşmesinde geri adım atmayacağını kaydettiğini de sözlerine ekledi.

Kemal Aytaç, "Devran döner. Bu tip hukuksuzluklara herkesin karşı çıkması lazım. Bugün bana, yarın sana. Bu yöntem kurumsal olarak var olduğu müddetçe kime geleceği belli olmaz. FETÖ'yü hep beraber yaşamadık mı? Bunlar FETÖ'den kalma adetler: Sahte delil üretme, montaj yapma, ekleme, çıkarma... Bu ahlaksızlık" diye konuştu.

İşte programın tamamı: