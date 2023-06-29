Hakimin tutuklama gerekçeleri doğru mu? Yanardağ’ın suçlandığı madde katalog suçlardan değil, hakkında zaten yurtdışı yasağı var

TELE1’de yayınlanan programındaki açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Merdan Yanardağ, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu savcılarından Ebru Baran Celep tarafından sorgulanarak tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilmiş, İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hâkimliği’nde Ramazan Çiçek’e verdiği ifadenin ardından ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Hakim Çiçek, Yanardağ’ın ‘üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olduğunu’ öne sürdü. Delillerin henüz tam olarak toplanmadığını savunan Çiçek, Yanardağ’ın kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunduğunu ve bu nedenlerle ‘adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını’ öne sürerek tutuklanmasına karar verdi.

Ancak, Yanardağ’a yöneltilen suçlamanın tek delili, TELE 1 yayınındaki sözleriydi. Yanardağ’ın avukatları, programın tam kaydını mahkemeye sunmuştu. Yani ortada, toplanabilecek başka bir delil yoktu.

HAKİM “KATALOG SUÇ” DEDİ ANCAK YASAYA GÖRE KATALOG SUÇLARDAN DEĞİL

"Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan tutuklanan Yanardağ’ın soruşturma evrakında üzerine atılı suçun Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 100/3-a maddesinde sayılan ‘katalog suçlardan’ olduğu belirtildi.

Ancak, Kanun’a göre Yanardağ’a yöneltilen suçlama katalog suçlar arasında yer almıyor.

Hukukçular, uzun yıllardır mahkemelerin kararlarında gerekçelerini yazmadıklarını, kopyala – yapıştır yöntemiyle aynı ifadelerin kararlarda yer almasından şikayetçiydi.

Ceza Hukuku’na göre katalog suçlar; Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti, Kasten Öldürme, Cinsel Saldırı, Çocukların Cinsel İstismarı, Hırsızlık ve Yağma gibi suçları kapsıyor.

HAKKINDA ZATEN YURT DIŞI YASAĞI KARARI VAR

Mahkemenin tutuklama kararında “katalog suçlardan” tutuklanan Yanardağ’ın tutuklanma gerekçesi ayrıntılarıyla yer almıyor. Ayrıca Hakim Çiçek’in ‘adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı’ iddiasına karşın Yanardağ hakkında geçtiğimiz Şubat ayında verilen yurtdışı yasağı bulunuyor. Yanardağ, aylar önce kendisi hakkında verilen yurtdışı yasağı nedeni ile halihazırda zaten yurtdışına çıkamıyor.

HANGİ HALLERDE TUTUKLAMA OLABİLİYOR?

Türk Ceza Kanuna (TCK) göre kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebiliyor.

26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı TCK’da yer alan maddeler uyarınca; Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, Kasten öldürme ve yaralama, Cinsel saldırı, Çocukların cinsel istismarı, hırsızlık, Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi haller tutuklama nedeni varsayılabiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem