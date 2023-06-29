10 Ekim Gar Katliamı'nın kritik polisiydi: Müfettişler "soruşturulsun" dedi, AKP Tunceli'ye Emniyet Müdürü yaptı

10 Ekim Ankara Gar katliamında “ihmali olduğu şüphesiyle” mülkiye müfettişleri tarafından hakkında adli soruşturma açılması istenen emniyet müdürlerinden; dönemin TEM Şube Müdürü Hakan Duman’ın Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak atandığı ortaya çıktı. Duman o dönem mülkiye müfettişlerine verdiği ifadesinde Gaziantep Valiliği’nin sorumluluğuna dikkat çekmiş ve “Eylemde kullanılan malzeme patlayıcı intihar yeleği/kemerinin Gaziantep'te hazırlandığı Gaziantep ilinden çıkışları ile eylemini yapılması arasında yaklaşık (12) saatlik bir sürenin olduğu Ankara il merkezine girdikten sonra yaklaşık (50) dakika içerisinde, Tren Garı Ulaştırma kavşağında taksiden indikten sonra ise yaklaşık (6.5) dakika sonra eylemin gerçekleştirildiği ve TEM Şube Müdürlüğü olarak sorumluluk alanımızın Ankara alt sınırları olduğu düşünüldüğünde…” demişti.

Dönemin Gaziantep Valisi, şimdiki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ydı.

IŞİD’in 10 Ekim Ankara Tren Garı’nda 103 canın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan canlı bomba saldırılarına ilişkin hazırlanan mülkiye müfettişi raporunda, hakkında “adli soruşturma açılmasında kamu yararı vardır” tespitinde bulunulan dönemin TEM Şube Müdürü Hakan Duman’ın, Haziran 2023’te Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak atandığı ortaya çıktı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde, Duman’ın fotoğrafı ve özgeçmişi henüz yayınlanmadı. Ancak Duman’ın, 19 Haziran’da Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan’ı ziyaretine ilişkin fotoğraflara, Tunceli Valiliği’nin sosyal medya hesabında yayınlandı. Sosyal medya mesajına göre, Vali Özkan Duman’a görevinde başarılar diledi.

Mülkiye müfettişleri, 10 Ekim katliamının ardından Duman hakkında adli soruşturma açılmasını istemişti. Ancak Ankara Valiliği soruşturma izni vermemişti.

Müfettiş raporunda, Duman’ın “ihmali olduğu” iddia edilmişti. Buna göre Duman’ın, “katliam öncesinde gelen istihbaratı ilgili birimlerle paylaşmadığı” ileri sürülmüştü. Duman’ın; “10 Ekim’deki Emek Barış Demokrasi mitinginin de hedef olabileceği değerlendirilen 14 Eylül 2015 tarihli istihbaratı da güvenlik şube müdürlüğüne göndermediği ve sadece TEM C Büroda işleme tabi tuttuğu, bu işleme ilişkin de Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Valiliği’ne haber vermediği” iddia edilmişti.

“TEYİDE MUHTAÇ İSTİHBARATTAN YOLA ÇIKARAK HAK ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI”

Duman, o dönem mülkiye müfettişlerine verdiği ifadesinde; daha önce IŞİD’le ilgili 62 farklı resmi evrakın güvenlik şube müdürlüğüne verildiğini açıklayarak, 14 Eylül günü gelen istihbarata ilişkin “Genel ve teyide muhtaç istihbarat bilgilerinden yola çıkarak yaşamın her alanının sınırlandırılması, hak ve özgürlüklerin kullanımının yasaklanması veya ortadan kaldırılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Aksi halde paranoya derecesinde, bu tarz bir güvenlik anlayışıyla hayat yaşanmaz hale getir ki, zaten pratikte bunun uygulaması mümkün değildir” dedi.

Duman ifadesinde, 5 Temmuz Diyarbakır, 20 Temmuz Suruç saldırılarının da IŞİD’in Gaziantep hücresi tarafından düzenlendiğini tespit ettiklerini açıklayarak, şunları kaydetti:

“Şube Müdürlüğümüzce olay sonrası yapılan çalışmada eylem tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmuş, Diyarbakır ve Suruç eylemleri ile aynı yıl içerisinde Adana ve Mersin illerindeki HDP binalarına yönelik bombalı saldırıların da bu hücre tarafından gerçekleştirildiği tespit edilip, bu olaylar da tüm yönüyle tarafımızdan aydınlatılmış, keşif istihbarat çalışması tamamlanmış bir çok kritik hedeflere yönelik de yapılacak eylemler bu çalışma sonrası engellenerek, daha vahim hadise ve can kayıpları yaşanmasının önüne geçilmiştir.”

HAKAN FİDAN’I ÖRNEK GÖSTERDİ

Duman, kendisi gibi eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında yapılan suç duyurusu karşısında “işleme konulmama kararı” verildiğini hatırlatmış, şunları söylemişti:

“Ankara C. Başsavcılığının 2015/141989 Soruşturma ve 2015/105791 Karar Numarası ile Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Ankara 11 Emniyet Müdürü Kadri Kartal, İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, MİT Müsteşarı Hakan FİDAN ve diğer kolluk görevlileri yani bizler hakkında patlama olayı ile ilgili görevi kötüye kullanma suç isnadı ile yapılan suç duyurusuna bir örneğini ilişikte sunduğum işleme konulmama kararı verilmiştir.”

Duman ifadesinde, Gaziantep’e dikkat çekmişti. O dönem Gaziantep Valisi, şimdiki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ydı. Duman, şunları söylemişti:

“Eylemin ve hücrenin uluslararası boyutlarının bulunduğu ülke içerisinde de bazı illerle ilişkili olduğu, bu anlamda eylem talimatının Suriye'de bulunan örgüt yöneticilerinden alındığı, eylemcilerin sınırdan sorunsuz ülkemize girerek bir çok köy, kasaba, ilçe ve il geçildiği, eylemde kullanılan malzeme patlayıcı intihar yeleği/kemerinin Gaziantep'te hazırlandığı Gaziantep ilinden çıkışları ile eylemini yapılması arasında yaklaşık (12) saatlik bir sürenin olduğu Ankara il merkezine girdikten sonra yaklaşık (50) dakika içerisinde, Tren Garı Ulaştırma kavşağında taksiden indikten sonra ise yaklaşık (6.5) dakika sonra eylemin gerçekleştirildiği ve TEM Şube Müdürlüğü olarak sorumluluk alanımızın Ankara alt sınırları olduğu düşünüldüğünde, sınırlarımız dışında ülkemiz aleyhine yürütülen faaliyetlerin takibi ile ilgili bir kurumun bulunduğu, sorunsuz olarak geçilen sınır güvenliğinden sorumlu bir kurumun olduğu, sınırdan girilmesi sonrasında köy, kasaba, ilçe ve il geçildiği, buraların güvenliğinden de sorumlu kurum ve birimlerin bulunduğu tespitinden hareketle, bunun daha üst düzeyde merkezi kurumlar/teşkilatlar/birimler bünyesinde analiz edilerek, takibinin ve koordinesinin yapılması gerekliği gerçeğinin olayın bütününü ortaya koyma anlamında görmezden gelinemeyeceğini ısrarla belirtmek isterim.

Sonuçta intihar eylemini aklına koyup bomba düzeneğini üzerine giydikten sonra eylemciyi zayiatsız bir şekilde etkisiz hale getirmek/engellemek mümkün değildir Ancak hazırlık aşamasında üzerine patlayıcı/bomba düzeneğini/yeleğini/kemerini yerleştirmeden/giymeden önceki safahatlarda bunun tespiti halinde engellenmesi mümkün olabilir.”

Kaynak: ANKA