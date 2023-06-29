Kılıçdaroğlu'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: Nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

"NEFRET SUÇUNA SESSİZ KALMASI UTANÇ VERİCİDİR"

CHP lideri, sosyal medya hesabından, şu paylaşımda bulundu:

"Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması, yetkililerin 'ifade özgürlüğü' adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir. Irklar, dinler, mezhepler arasında sevgiyi ve barışı büyütmek yerine nefreti körükleyen bu saldırıyı kınıyorum."

Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk günü İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması, yetkililerin “ifade özgürlüğü” adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir. Irklar, dinler, mezhepler arasında sevgiyi ve barışı büyütmek yerine nefreti körükleyen bu saldırıyı kınıyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 29, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem