Kılıçdaroğlu'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: Nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir

İsveç'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması, yetkililerin 'ifade özgürlüğü' adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: Nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldıİsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldıDünya

"NEFRET SUÇUNA SESSİZ KALMASI UTANÇ VERİCİDİR"

CHP lideri, sosyal medya hesabından, şu paylaşımda bulundu:

"Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması, yetkililerin 'ifade özgürlüğü' adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir. Irklar, dinler, mezhepler arasında sevgiyi ve barışı büyütmek yerine nefreti körükleyen bu saldırıyı kınıyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem

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