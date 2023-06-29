Ev sahibi - kiracı krizi büyüyor: Çıkarmak istediği aileyi eve kilitledi, itfaiye kurtarmaya geldi

Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan krizlere bir yenisi daha eklendi. Bursa’da kiracısını çıkarmak isteyen ev sahibi içeride bulunan ailenin üzerine kapıyı kilitledi. Saatlerce evde mahsur kalan aileyi kurtarmak için itfaiye ve polis ekibi geldi. Çelik kapı balyoz darbelerine dayandı.

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Ev sahibi - kiracı krizi büyüyor: Çıkarmak istediği aileyi eve kilitledi, itfaiye kurtarmaya geldi

Türkiye’de aralıksız artan enflasyon ve ekonomik kriz, fazla kira isteyen ev sahipleri ile kiracılar arasındaki sorunları büyütüyor. Ev sahipleri ile kiracıların yaşadığı sorunlara bir yenisi daha eklendi.

KİRACININ ÜZERİNE ÇELİK KAPIYI KİLİTLEDİ

Bursa’da iddiaya göre bir ev sahibi, kirasını peşin veren Üsamettin Uzun'un evden çıkmasını istedi. Daireye gelen ev sahibi akşam saatlerinde Uzun ailesinin üzerine çelik kapıyı kilitledi.

Sabah kapıyı açamayan aile bireyleri dışarı çıkamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ve polis ekibi kapıyı kırmak için kolları sıvasa da çelik kapıyı açmak kolay olmadı.

BALYOZ KIRILDI KAPI AÇILMADI

Yüzlerce balyoz darbesine dayanan çelik kapı ekiplere zor anlar yaşattı. Balyozun kırılmasına neden olan çelik kapı desteğe gelen ekiplerin getirdiği krikoyla açıldı. Mahsur kalan aile, kendilerini çıkaran itfaiye ve polise teşekkür ederken, konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Bursa Kira, kiracı ev sahibi Enflasyon ekonomik kriz
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