Balıkesir belediyesinin kahve zinciri gündem oldu: 'Balbucks'

Türkiye’de ve tüm dünyada kahve tüketimi için en çok tercih edilen kahve zincir markalarından biri olan Starbucks, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin gazabına uğradı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni başlatılan projede, Starbucks isminden türetilerek hazırlanan Balbucks kafeler sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye’nin dört bir yanında yer alan Starbucks işletmelerine Balıkesir’de Balbucks ismiyle rakip olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin isim telifi konusunda sorun yaşayıp yaşamayacağı merak ediliyor.