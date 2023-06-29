Balıkesir belediyesinin kahve zinciri gündem oldu: 'Balbucks'

Tüm dünyada binlerce şubesi olan Starbucks, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin gazabına uğradı. Belediyenin yeni açtığı kahve zincirine "Balbucks' ismini vermesi sosyal medyada gündem oldu.

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Balıkesir belediyesinin kahve zinciri gündem oldu: 'Balbucks'

Türkiye’de ve tüm dünyada kahve tüketimi için en çok tercih edilen kahve zincir markalarından biri olan Starbucks, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin gazabına uğradı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni başlatılan projede, Starbucks isminden türetilerek hazırlanan Balbucks kafeler sosyal medyada gündem oldu. 

Balıkesir belediyesinin kahve zinciri gündem oldu: 'Balbucks' - Resim : 1

Türkiye’nin dört bir yanında yer alan Starbucks işletmelerine Balıkesir’de Balbucks ismiyle rakip olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin isim telifi konusunda sorun yaşayıp yaşamayacağı merak ediliyor. 

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