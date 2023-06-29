Savaş bitmesine rağmen göçler neden durmuyor? 'Türkiye’de de sık sık düşülen yanılgılardan biri...'

Yasa dışı göç dalgası Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok Avrupa ülkesinin korkulu rüyası haline gelirken, göçlerin nedeni olarak akla ilk savaşlar geliyor. Ancak, savaşın bitmesine rağmen göçler neden devam ediyor sorusu birçok yurttaşın kafasını kurcalıyor.

Evrensel yazarı Hediye Levent, göçlerin nedenlerini kaleme aldı.

“Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın önemli bir bölümünde savaş yok çatışma yok ama göç ve göçmen akını neden artarak devam ediyor?” sorusunu soran Hediye Levent, cevabı ise şöyle verdi:

"Cevap hem basit hem çok komplike; istikrarsızlık yüzünden. Mesela Mısır’da ne Suriye benzeri bir savaş oldu ne de halihazırda çatışmaya hazır taraflar var. Ancak Libya ve Tunus üzerinden Avrupa’ya gitmeye çalışanların önemli bir kısmı Mısırlılardan oluşuyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda Mısır güreş milli takımından bir güreşçi, takımın kampından kayboldu. Birkaç hafta sonra Facebook hesabından yayın yaparak Fransa’ya ulaştığını anlatan milli güreşçi epey tartışmaya da sebep oldu. Mısır’da bir milli güreşçinin aylık kazancının 100 dolar bile olmadığını bu tartışmalardan öğrendik. Keza eğitimli nüfus yani mühendisler, doktorlar, akademisyenler velhasıl en az bir üniversite mezunu ve en az bir yabancı dil konuşan kesim de enflasyon altında eziliyor ve çareyi birçok tehlikeyi göze alarak Avrupa yoluna düşmekte buluyor.

Ekonomik istikrarsızlığın şüphesiz en sert vurduğu ülkelerin başında Lübnan ve Suriye var ki, buralardan da hâlâ göçmen akınları devam ediyor.

Güvenlik açısından istikrarsızlık ise, Irak, Filistin, Libya gibi ülkelerde yasa dışı göçü tetikleyen en önemli faktör."

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