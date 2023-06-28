İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı

İsveç'te yüksek yargının yasağı kaldırmasının ardından bir camii önünde bugün Kuran-ı Kerim yakıldı.

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İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Medbargareplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önüne geniş polis koruması altında gelen Momika,  Kur'an-ı Kerim'i yere atıp üzerine basarak ateşe verdi.

Emniyet, Kurban Bayramı'nın birinci gününde gerçekleşen eylem karşısında olay olmaması için Stockholm'deki bütün polisleri caminin önüne çağırdı.

YÜKSEK YARGI, KURAN-I KERİM YAKMA YASAĞINI KALDIRDI

İsveç'te şubat ayında Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde ve Afrika kökenli Chris Makoundout, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş; polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti.

Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.

İsveç İdare Mahkemesi ise "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak, polisin kararını 4 Nisan'da iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

Yüksek Mahkeme, İdare Mahkemesinin bu kararını onaylayarak polisin "Kur'an-ı Kerim yakma yasağını" 12 Haziran'da kaldırmıştı. 

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